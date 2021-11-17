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وكيل الأزهر يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين

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وكيل الأزهر يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين وكيل الأزهر يلتقي رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالبحرين

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التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الأربعاء، الشيخ عبدالرحمن بن محمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى ‏للشئون الإسلامية بالبحرين، عضو مجلس حكماء المسلمين، على هامش القمة العالمية بين أصحاب الأديان، والتي ‏تنظمها وزارة التسامح والتعايش الإماراتية، بحضور عدد من العلماء والقادة الدينيين حول العالم، تحت شعار: «نحو عالم ‏متعاطف من خلال التسامح والإيمان والتفاهم».‏

وأكد الضويني عمق العلاقات بين الأزهر ومملكة البحرين، وتقديره لدور البحرين في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، مشيرا إلى أن الأزهر حريص على مد جسور التواصل مع قادة ‏الأديان حول العالم لنشر رسالته الوسطية، وتصحيح الصورة النمطية عن الإسلام، وبيان أن الإسلام على مر التاريخ قدم ‏السلام والخير للإنسانية، وحث المسلمين على التعامل بالحسنى والكلمة الطيبة مع غيرهم من أتباع الديانات الأخرى، حتى تسود روح الأخوة بين الجميع وتنعم المجتمعات بالأمن والخير والأمان.

من جانبه أعرب الشيخ عبدالرحمن بن محمد بن راشد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن ‏تقديره للدور الذي يقوم به الأزهر في خدمة الدين الإسلامي والإنسانية، مؤكدًا اعتزاز بلاده بالأزهر ‏ وإمامه الأكبر شيخ الأزهر، وتطلع بلاده ‏لزيارة فضيلة الإمام، مقدمًا نسخة من كتابه «تاريخ القضاء في البحرين»، لوكيل الأزهر، ‏الذي يوثق مسيرة القضاء ‏منذ عام 1783م مع قيام الدولة البحرينية الحديثة.‏

المصرى اليوم

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