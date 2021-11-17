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هل طلبها «مو».. اتحاد الكرة يكشف كواليس «الحراسة الخاصة» لمحمد صلاح

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هل طلبها «مو».. اتحاد الكرة يكشف كواليس «الحراسة الخاصة» لمحمد صلاح هل طلبها «مو».. اتحاد الكرة يكشف كواليس «الحراسة الخاصة» لمحمد صلاح

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أصدر اتحاد الكرة بيانًا اليوم الأربعاء، حول الحراسة الخاصة التي تواجدت رفقة محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال مواجهة والجابون في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى نهائيات 2022.

واكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحراسة الخاصة للاعبي الوطني من أعمال الاتحاد ودون طلب من أي من لاعبيه، وذلك حرصًا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصةً في ظل تفشي انتشار .

وواصل البيان «كما أن حصول محمد صلاح نجم الفريق على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة انجولا ومصر الأخيرة من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر».

وأضاف «كما يؤكد الاتحاد المصري أن نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والجابون الأخير كان أمرًا اضطراريًا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة شهدت تواجد عناصر عديدة من خارج دائرة المعنيين بالمباراة».

واختتم «واتحاد كرة القدم إذ يؤكد على حرصه لفرض النظام في ملاعب كرة القدم فإنه في الوقت نفسه يضع في اعتباره طبيعة الانتقادات التي وجهت في هذا الشأن ورفضه أيضا إلى أي تزيد من جانب القائمين على تنفيذ هذه المهمة».

المصرى اليوم

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