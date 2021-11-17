بدوي خلفية: نعمل على تنمية موارد الجزيرة وتطوير الخدمات

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أكد بدوي خلفية المرشح على مقعد عضوية نادي الجزيرة، أنه يستهدف زيادة موارد النادي وتطوير الجانب الخدمي وفق برامج سبق لها التحضير مسبقًا.

تقام إنتخابات نادي الجزيرة الرياضي المقرر لها يوم الجمعة 19/11/2021، حيث تشهد وجود 29 مرشح على 9 مقاعد داخل النادي، والتي تحدد مجلس الإدارة الجديد في دورته من 2021 حتى 2025.

وقرر الدكتور بدوي خليفة الترشح لفترة ثانية على مقعد فوق السن، لاستكمال بعض الإنجازات داخل النادي، وتحدث عن برنامجه الإنتخابي، والرؤية التي يريد تطويرها كما تطرق إلى الحديث عن الجانب الرياضي وتنمية المواهب خاصة لدى الأطفال.

ويستهدف خليفة استكمال تطوير حديقة الأطفال وإنشاء أكاديمية داخل الجزيرة على النسق الأوروبي لمساعدتهم على تحديد هوايتهم وتزويدهم بالخبرات المعرفية اللازمة صحيًا ورياضيًا.

ويأمل بدوي خليفة في المساعدة على تطوير فرع أكتوبر وتزويد الفروع بالمرافق الرياضية من ملاعب وصالات مختلفة ودعم نشاط كرة القدم.



من هو الدكتور بدوي خليفة المرشح لعضوية نادي الجزيرة فوق السن؟

ويعد بدوي خليفة من أبرز الوجوه داخل نادي الجيزرة ويعمل استشاري الأنف والأذن في مستشفى القصر العيني، وعمل ككاتب مقالات في جريدة المصري اليوم.