غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر

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أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، جاهزية الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022، والتي تبدأ غدا الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، وتنتهي في 2 ديسمبر المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقال «عزوز» في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون يوم الاثنين 22 نوفمبر وفحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 24 نوفمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 25 نوفمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر وتجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 29 نوفمبر .

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر .

و تختتم العملية الانتخابية، يوم الخميس 2 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.