أخبار عاجلة

عاجل.. حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل على طريق "الإسكندرية – مطروح" بالعلمين وإصابة 45 شخصا -
العالم يحتفل بطريق الكباش .. وسائل الإعلام الأجنبية عن حفل الافتتاح الأسطورى يليق بحضارة عظيمة -
الشرطة التركية تفرق مظاهرة نسائية ضد العنف تجاه المرأة -
اجتماع وزاري بالقاهرة لمنتدى غاز شرق المتوسط -
الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة -
إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا -
«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية» -
«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي -
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي -
عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر

Print
غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر غدًا.. فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، جاهزية الجامعة لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي الحالي 2021 /2022، والتي تبدأ غدا الخميس الموافق 18 نوفمبر الجاري، بفتح باب الترشح للطلاب وسحب وتقديم الاستمارات، وتنتهي في 2 ديسمبر المقبل بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

وقال «عزوز» في تصريحات صحفية، إنه تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على العملية الإنتخابية بالجامعة والعمل على متابعة الإنتخابات بداية من فتح باب التقدم والترشح، وفترة الدعاية الانتخابية وحتى إعلان النتائج.

وشدد رئيس جامعة الأقصر، على عدم السماح بالتدخل في إرادة الطلاب والإصرار على انتخابات شفافة ونزيهة، وعدم استخدام الدعاية السياسية أو الدينية أو الطائفية، وأن تكون الدعاية شخصية للطالب فيما أنجزه من أنشطة أو خدمات للطلاب، لافتًا إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة من حيث مراعاة التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة الطبية أثناء التقديم أو الاقتراع للحفاظ على سلامة وصحة الجميع.

ومن المقرر أن تعلن الكشوف المبدئية يوم الأحد 21 نوفمبر، ويتم تلقي الطعون يوم الاثنين 22 نوفمبر وفحص الطعون يوم الثلاثاء 23 نوفمبر وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم الاربعاء 24 نوفمبر وتبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين يوم الخميس 25 نوفمبر، وتنطلق انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد 28 نوفمبر وتجرى انتخابات الإعادة يوم الاثنين 29 نوفمبر .

وتجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء 30 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء 1 ديسمبر .

و تختتم العملية الانتخابية، يوم الخميس 2 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي

إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية

63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

63 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان اليومي لفيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا

رئيس جامعة بنها: حريصون على تطعيم جميع المنتسبين بلقاح فيروس كورونا