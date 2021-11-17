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«تسلا» تسيطر على قائمة «أفضل 10 سيارات إرضاء للمستهلك»

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«تسلا» تسيطر على قائمة «أفضل 10 سيارات إرضاء للمستهلك» «تسلا» تسيطر على قائمة «أفضل 10 سيارات إرضاء للمستهلك»

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صُنف أكثر من طراز لشركة صناعة السيارات الأمريكية «تسلا» كأفضل سيارات ترضي المستهلكين بالأسواق، وذلك وفقًا لتقارير المنظمة العالمية غير الرابحة للمستهلكين في المملكة المتحدة، تأسست عام 1936.

وتلك الطرازات تشمل «3 وS وY وX»، ليصبحوا ضمن قائة تضم 10 سيارات، وفقًا للموقع المتخصص في السيارات «thedriven».

وتضم التقارير للمستهلك عدة أسئلة إذا كانوا سيشترون سيارتهم نفسها مرة أخرى إذا أتيحت لهم الفرصة.

كما أنه يختبر الأعضاء على مستوى الرضا عن سيارتهم، مع التركيز على عدة جوانب محددة لملكية السيارة بما في ذلك الراحة والقيادة وسهولة الاستخدام عندما يتعلق الأمر بالإلكترونيات داخل السيارة.

ويعد تواجدها في لائحة أفضل 10 سيارات في السوق بمثابة فوز كبير لشركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية «تسلا»، حيث احتلت أربعة من المراكز العشرة الأولى.

وتصدر الطراز «3» في المركز الأول والطراز «S» والنموذج «Y» في المركز الثالث والرابع على التوالي، ويأتي الطراز «X» في المركز العاشر.

ويشار إلى أنه على الرغم من أن تقارير المستهلك تعلن فقط عن أفضل 10 أكثر إرضاءً للمستهلك وأقل 10 علامات إرضاء للعامة، إلا أن النتائج مستمدة من 27 علامة تجارية ضمن قائمة الاستطلاع.

أوضحت التقارير أن لدى «تسلا» متابعون مخلصون للغاية واحتلت الصدارة.

لم تقتصر «مشكلات الموثوقية» على تسلا في تقرير الاستطلاع، حيث تميل العلامات التجارية الأربعة المتبقية بشكل عام مثل لينكولن ورام وكرايسلر أيضًا إلى «مشاكل الموثوقية في الموديلات الأحدث».

من بين أفضل 10 سيارات مدرجة في أحدث تصنيفات لتقارير المستهلك، كانت السيارة الكهربائية الوحيدة الأخرى هي تويوتا بريوس، حيث احتلت المرتبة الثامنة.

المصرى اليوم

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