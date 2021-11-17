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ضبط 360 كيلوجراما من القات داخل مركبة مواطن

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حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم

أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر...

76e0af4b31.jpgأبها :الوطن
62861ab83a.jpg12 ربيع الثاني 1443 هـ

6 ملايين طالب وطالبة يؤدون الاختبارات التحريرية وسط تطبيق الاحترازات

بدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

ديوان المظالم: خفض مدد الفصل القضائية إلى 198 يوما

أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف تحقيق رفع المنجزات وخفض مدد الفصل القضائية، مشيرًا إلى...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

الفيصل يناقش مستجدات معالجة الأحياء العشوائية في 3 مدن

رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، اجتماعًا بحضور أمناء العاصمة المقدسة...

icon-byline.pngجدة :الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

فتح القبول والتسجيل بتقنية وصناعي طبرجل

تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل...

icon-byline.pngالجوف: الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

غدا..انطلاق أولى جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية

تنطلق غداً أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

11 ألف قرار إداري من الجوازات بحق مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ)...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png12 ربيع الثاني 1443 هـ

الوطن السعودية

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