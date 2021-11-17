ضبط 360 كيلوجراما من القات داخل مركبة مواطن
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر...
بدأ اليوم الأربعاء أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا...
أكد رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف تحقيق رفع المنجزات وخفض مدد الفصل القضائية، مشيرًا إلى...
رأس مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في مقر الإمارة، اجتماعًا بحضور أمناء العاصمة المقدسة...
تبدأ الكلية التقنية بطبرجل يوم الأحد القادم استقبال طلبات الالتحاق في برامج الدبلوم والبرامج الفصلية المتاحة للتسجيل للفصل...
تنطلق غداً أولى بطولات جولات الرياض لقفز الحواجز الدولية لفئة (3 نجوم) التي ينظمها الاتحاد السعودي للفروسية في نادي سباقات الخيل في...
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية بمختلف إدارات جوازات المناطق, (11086) قرارًا إداريًا خلال شهر ربيع الأول (1443 هـ)...