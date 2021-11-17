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الأمير تشارلز: الملكة إليزابيث «بصحة جيدة»

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الأمير تشارلز: الملكة إليزابيث «بصحة جيدة» الأمير تشارلز: الملكة إليزابيث «بصحة جيدة»

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قال الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا اليوم الأربعاء إن والدته الملكة إليزابيث «بصحة جيدة»، لكن الأمور لم تعد يسيرة بالنسبة لها كما كانت من قبل كونها في الخامسة والتسعين.

وأضاف في تصريحات للصحفيين خلال زيارة للأردن «شكرا جزيلا، إنها في صحة جيدة. لكن عندما تبلغ الخامسة والتسعين لا يكون الأمر سهلا مثلما كان من قبل». والتقطت صور للملكة إليزابيث، التي أصبحت حالتها الصحية محل اهتمام بعدما تغيبت عن حضور قداس يوم الذكرى، وهي واقفة وتبتسم اليوم الأربعاء في أول ظهور علني لها منذ قضائها ليلة في المستشفى.

وأمضت الملكة ليلة في المستشفى لأول مرة منذ أعوام في الشهر الماضي لإجراء ما وصفه قصر بكنجهام «بفحوصات مبدئية» لعلة غير محددة، ونصحها الأطباء بإلغاء معظم ارتباطاتها منذ ذلك الحين.

وألغت الملكة مشاركتها في مراسم يوم الذكرى في لندن يوم الأحد بعد إصابتها بألم في الظهر قال مصدر في القصر إنه غير مرتبط بالحالة التي نصحها الأطباء بالراحة بسببها ووصف الأمر بأنه مصادفة مؤسفة.

لكنها عادت إلى ممارسة مهامها في قصر وندسور، مقر إقامتها، اليوم الأربعاء حيث جرى تصويرها وهي تتحدث مع نيكولاس كارتر رئيس أركان الجيش البريطاني الذي من المقرر أن يتقاعد من منصبه في نهاية نوفمبر تشرين الثاني.

كان آخر ظهور علني للملكة في 19 أكتوبر خلال حفل استقبال أقامته في قلعة وندسور لعدد من كبار قادة الأعمال من أصحاب المليارات.

المصرى اليوم

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