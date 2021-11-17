سيئول تدعو إلى تعاون ثلاثي مع بكين وطوكيو لتجاوز الخلافات

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دعت كوريا الجنوبية إلى التعاون الثلاثي الثابت بين سيئول وبكين وطوكيو للتغلب على الخلافات، وسط التوترات المستمرة بين الدول الثلاث بشأن القضايا التاريخية والإقليمية والجيوسياسية.

وخلال اجتماع مع كبار المسؤولين في أمانة التعاون الثلاثي (TCS)، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي جونغ وي-يونغ، إنه «بالنظر إلى أن سيئول وبكين وطوكيو تشترك في خلفيات ثقافية متشابهة، فسوف تكون الدول الثلاث قادرة على التغلب على الخلافات من خلال التعاون الثابت والمضي قدما نحو الازدهار المشترك».

وشدد جونغ على أن فترة ما بعد الوباء ستتطلب تعاونا أكبر بين الدول، معربا عن أمله في أن تكون دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقبلة «بكين 2022» بمثابة فرصة للدول الثلاث لتعزيز التعاون الثلاثي.

ومن جانب آخر، دعا الأمين العام للأمانة إلى استمرار دعم سيئول لجهود الأمانة لتصبح رمزا للتعاون المؤسسي في شمال شرق آسيا.

وجاء اجتماع الأمانة وسط الخلافات المستمرة بين سيئول وطوكيو حول التجارة والقضايا التاريخية، وفي الوقت الذي تسعى فيه سيئول جاهدة لوضع استراتيجية للابتعاد عن التوترات الجيوسياسية الناجمة عن التنافس الشرس بين الولايات المتحدة والصين.