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مطرب لبناني للمصريين: «لبنان جنة يحكمها شياطين.. أرسلوا إلينا رئيسًا مثل »

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مطرب لبناني للمصريين: «لبنان جنة يحكمها شياطين.. أرسلوا إلينا رئيسًا مثل السيسي» مطرب لبناني للمصريين: «لبنان جنة يحكمها شياطين.. أرسلوا إلينا رئيسًا مثل »

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تمنى المطرب اللبناني سعد رمضان أن يكون لدى بلاده رئيس مثل الرئيس عبدالفتاح ، ليعلم زعماء لبنان «معنى الوفاء للوطن».

وتداول ناشطون عبر مواقع التواصل للمطرب سعد رمضان، خلال حفل أقيم ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في مدينة الإسكندرية.

وتحدث المطرب اللبناني خلال الحفل عن سوء الأوضاع في لبنان، ووصف بلده بـ«الجنة التي يحكمها شياطين»، متمنيا أن يكون لدى بلاده رئيس مثل السيسي.

وقال: «أحمل لكم سلاما كبيرا من ست الدنيا بيروت إلى أم الدنيا ، لبنان يمر بظروف صعبة، وللأسف لبنان جنة لكن يحكمها شياطين».

أضاف: «أتمنى تبعتوا لنا الرئيس عبدالفتاح السيسي على لبنان، كي يعلم هؤلاء الحكام كيف يكون الوفاء للوطن، وكيف تكون الوطنية وحب الوطن».

المصرى اليوم

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