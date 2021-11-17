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إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط والوقود الأمريكية تهبط في أحدث أسبوع

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إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط والوقود الأمريكية تهبط في أحدث أسبوع إدارة معلومات الطاقة: مخزونات النفط والوقود الأمريكية تهبط في أحدث أسبوع

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قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الأربعاء إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت الأسبوع الماضي مع زيادة مصافي التكرير الإنتاج، كما تراجعت كل من مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وانخفضت مخزونات الخام بمقدار 2.1 مليون برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 12 نوفمبر، مقارنة مع توقعات لمحللين لزيادة قدرها 1.4 مليون برميل.

وقالت الوكالة الحكومية إن مخزونات النفط في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت بمقدار 216 ألف برميل.

وزاد استهلاك مصافي التكرير للخام بواقع 31 ألف برميل يوميا، بحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة. وارتفعت معدلات تشغيل المصافي 1.2 نقطة مئوية.

وانخفضت مخزونات البنزين بمقدار 708 آلاف برميل الأسبوع الماضي مقارنة مع توقعات لمحللين استطلعت رويترز آراءهم والتي أشارت إلى هبوط قدره 575 ألف برميل.

وتراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بمقدار 824 ألف برميل مقابل توقعات لانخفاض قدره 1.2 مليون برميل.

وانخفض صافي واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع المضاي بمقدار 490 ألف برميل يوميا إلى 2.57 مليون برميل يوميا.

المصرى اليوم

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