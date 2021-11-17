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رئيس جامعة الأقصر يشهد ندوة لمشروع محو الأمية لطلاب كلية السياحة والفنادق

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رئيس جامعة الأقصر يشهد ندوة لمشروع محو الأمية لطلاب كلية السياحة والفنادق رئيس جامعة الأقصر يشهد ندوة لمشروع محو الأمية لطلاب كلية السياحة والفنادق

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شهد الأستاذ الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، الأربعاء، ندوة بكلية السياحة والفنادق، لتوضيح قواعد مشاركة طلاب الجامعة في فصول محو الأمية، ضمن أولويات المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية .

شارك بالندوة؛ الدكتورة صابرين عبدالجليل، عميد الكلية، وخالد محمد شمس الدين مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، ومنتصر السعيد منسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، بحضور وكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس والطلاب .

وأكد رئيس الجامعة، أن هذا المشروع يأتي تحقيقًا لأهداف خطة التنمية المستدامة 2030، موضحًا أن الجامعة تعد مركزًا للتنوير، وبالتالي تسعى الجامعة إلى القضاء على الأمية الرقمية والهجائية في كل الأعمار بالمجتمع .

فيما أوضح خالد محمد شمس الدين مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالأقصر، أنه بالتعاون مع الجامعة فقد تم رفع قاعدة بيانات كحصر لكافة الأميين على مستوى محافظة الأقصر، على موقع الجامعة، مشيرًا إلى أن الفئات المستهدفة تضم من لايجيدون القراءة والكتابة، وآخرين يجيدون القراءة لكن غير حاملين لأي شهادة دراسية.

كما أوضح مدير فرع هيئة محو الأمية آليات تنفيذ المشروع للطلاب، وكيفية التسجيل وبدء النشاط لدى الطالب كل حسب إقامته أو من داخل الأقصر على أن ينسب لجامعة الأقصر، مؤكدًا أن كل كلية بها منسق للمشروع، كما توفر الهيئة دليل معلم لكل طالب للتعامل مع الدارسين، وكذلك مستلزمات الدراسة لكل دارس .

وأشار منتصر السعيد منسق عام الجامعة لمشروع محو الأمية، إلى أن جامعة الأقصر وقعت بروتوكول تعاون مع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار، يشارك من خلاله طلاب جامعة الأقصر في مشروع محو الأمية، لافتًا إلى أنه تم عقد عدة ندوات بمراكز محافظة الأقصر لتوعية الطلاب بالمشاركة في المشروع .

وأضاف أن مجلس الجامعة برئاسة الدكتور محمد محجوب، رئيس الجامعة، أقر في يونيو، مشاركة كل طالب في محو أمية عدد 2 من الأميين عن كل عام دراسي. ووجه رئيس الجامعة بتوفير كافة سبل الدعم والتسهيلات للطلاب لإنجاز مهمتهم، مرشدًا الطلاب للتحلي بالصبر خلال تعاملهم مع أميين من ذوي الأعمار الكبيرة، مراعاة لقدرتهم الاستيعابية .

يشار إلى أن الطلاب المشاركين في مشروع محو الأمية بجامعة الأقصر، يحصلون عل مكافأة مالية من الجامعة قدرها (50)خمسون جنيهاً لكل طالب عن كل دارس ناجح، بالإضافة لمكافأة هيئة تعليم الكبار بحصول الطالب على (250 ) مائتان وخمسون جنيهاً عن كل دارس ناجح، ليصبح إجمالي مايتقاضاه الطالب، (300) جنيهًا عن كل دارس ناجح «يتمكن من محو أميته».

المصرى اليوم

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