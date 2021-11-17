جنود البحرية الأمريكية غير الملقحين يواجهون عقوبة إنهاء الخدمة

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قالت البحرية الأمريكية إن عناصرها الذين انتهت أسباب أو مدة إعفائهم من التطعيم ضد فيروس كورونا لديهم خمسة أيام للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، أو مواجهة إنهاء خدمتهم.

وأشارت قيادة البحرية إلى أنها لا تزال تراجع طلبات الإعفاء من الحصول على اللقاح لأسباب صحية أو دينية، مؤكدة أنها لن تقدم على فصل أحد خلال مراجعة طلبه.

وقالت البحرية إنه حتى الأسبوع الماضي قد جرت الموافقة على 6 إعفاءات طبية، دون الموافقة على أي إعفاءات دينية.

ويبلغ معدل التطعيم للجيش الأمريكي حوالي 94 بالمئة، وآخر موعد للتلقيح لكافة صنوف القوات غير البحرية والجوية هو 15 ديسمبر، بحسب أحدث البيانات.

وكانت القوات الجوية قد حددت في وقت سابق موعدا نهائيا للتطعيم الكامل انتهى في 2 نوفمبر الجاري، إذ جرى إعطاء اللقاح إلى ما يقرب من 97 بالمئة من عناصرها، بينما تقدم آلاف الجنود والطيارين بطلب للحصول على إعفاء ديني.

وقالت القوات الجوية في وقت سابق هذا الشهر إن نحو 8500 طيار لم يجر تطعيمهم حتى الآن، مشيرة إلى 5 آلاف منهم تقدموا بطلبات للحصول على إعفاءات دينية، فيما جرى إعفاء ما يقرب من 1600 عنصر لعوامل طبية و232 لأسباب إدارية.

وأما بالنسبة للموعد النهائي لتطعيم كافة الموظفين المدنيين في وزارة الدفاع بشكل كامل فقد تحدد بنهاية 22 نوفمبر.