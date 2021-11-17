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وكالة الطاقة الذرية: إيران مازالت تمنع المفتشين من دخول ورشة مهمة

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وكالة الطاقة الذرية: إيران مازالت تمنع المفتشين من دخول ورشة مهمة وكالة الطاقة الذرية: إيران مازالت تمنع المفتشين من دخول ورشة مهمة

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير اليوم الأربعاء إن إيران لم تسمح بعد لمفتشيها بإعادة تركيب كاميرات مراقبة في ورشة لمكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج، وذلك رغم أهمية هذا الأمر لإحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ومع اقتراب موعد المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن إحياء الاتفاق النووي في 29 نوفمبر، قالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن عدم قدرتها على إعادة تركيب الكاميرات أعاق مهمتها في مراقبة الأنشطة النووية الإيرانية.

وجاء في التقرير السري للوكالة والذي اطلعت عليه رويترز أن «هذا الأمر يؤثر بشكل خطير على قدرة الوكالة على استعادة استمرارية المعرفة بما يجري في ورشة العمل والتي جرى التسليم على نطاق واسع باعتبارها ضرورية فيما يتعلق بالعودة إلى الاتفاق النووي».

وتصنع ورشة العمل بمجمع تيسا في كرج مكونات أجهزة الطرد المركزي التي تستخدم في تخصيب اليورانيوم. وتعرض الموقع لعملية تخريب واضحة في يونيو جرى خلالها تدمير واحدة من الكاميرات الأربع للوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأزالت إيران جميع الكاميرات كما فقدت اللقطات التي صورتها الكاميرا المدمرة.

وساهم هذا الأمر في تجنب حدوث تصعيد دبلوماسي في وقت توقفت فيه المحادثات الرامية لإحياء الاتفاق النووي الذي فرض قيودا على البرنامج النووية لإيران مقابل رفع العقوبات الدولية عن طهران.

كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد قد أعلن في عام 2018 انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وأعاد فرض العقوبات على إيران التي ردت بانتهاك الكثير من بنود الاتفاق. وبدأت المحادثات التي تهدف إلى إحياء الاتفاق هذا العام لكنها توقفت بصفة مؤقتة قبل الانتخابات الإيرانية التي جاءت بحكومة متشددة إلى السلطة.

المصرى اليوم

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