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لعدم التزامه بالمظهر العام.. «المهن الموسيقية» تقرر إيقاف «حسن أبوالروس»

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لعدم التزامه بالمظهر العام.. «المهن الموسيقية» تقرر إيقاف «حسن أبوالروس» لعدم التزامه بالمظهر العام.. «المهن الموسيقية» تقرر إيقاف «حسن أبوالروس»

لاقتراحات اماكن الخروج

قرر هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إيقاف الفنان الحسن مصطفى أحمد الشهير بـ«حسن أبوالروس» لعدم امتثاله لقرارات النقابة لعدم التزامه بالمظهر العام والقواعد العامة الخاصة بالنقابة.

كان شاكر قد أصدر قرارات، اليوم، بمنع عدد كبير من مطربي المهرجانات بقرار جماعي من مجلس النقابة، حسبما أكد منصور هندي، رئيس لجنة العمل بالنقابة.

وتضم الأسماء الممنوعة، حمو بيكا، حسن شاكوش وتقرر إلغاء التصريح السنوي له، كزبرة وحنجرة، مصطفى زكريا محمد على الشهير بمسلم، أبوليله، أحمد قاسم الشهرة فيلو، أحمد موزة، حمو طيخا، ريشة كوستا، سمارة، شواحة، ولاد سليم، العصابة، الزعيم، علاء فيفتي، فرقة الكعب العالي، مجدي شطة، وزة مطرية، شكل، عمرو حاحا.

واكدت النقابة في بيان لها أنه «يمنع منعاً باتاً من ليس عضواً بالنقابة وغير مصرح له، بالعمل لحين تصحيح أوضاعهم بالنقابة واجتياز الاختبارات».

المصرى اليوم

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