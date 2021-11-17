أخبار عاجلة

الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة -
إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا -
«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية» -
«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي -
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي -
عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة» -
ضبط 6.5 طن مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية -
بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية -
الصحة العالمية: نحتاج عدة أسابيع لمعرفة تأثير متحور كورونا الجديد وتفاعل اللقاحات معه -
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

أحمد سعد يعيش قصة حب عاطفية في كليب «منستغناش»

Print
أحمد سعد يعيش قصة حب عاطفية في كليب «منستغناش» أحمد سعد يعيش قصة حب عاطفية في كليب «منستغناش»

لاقتراحات اماكن الخروج

يقدم الفنان أحمد سعد لون الغناء العاطفى الدرامى في كليب أغنيته الجديدة «منستغناش» والتى يكشف من خلالها حقيقة من يدعى أنه ملاك بلا أخطاء، ويصحح مفاهيم الحب والارتباط، واتخاذ القرار المناسب في حالة الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة.

الفنان أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية «منستغناش» بأحد المطاعم الشهيرة واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا، ودارت فكرته في إطار بسيط وهو يعزف على آلة البيانو أثناء غنائه، وقام بأداء تمثيلى عبر به عنمعنى وكلمات الأغنية.

كليب «منستغناش» كلمات أمير العشماوى وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إخراج محمد البطيطى وهو من إنتاج محسن جابر وتم طرحه على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو وقريبا على شاشة قناة «مزيكا».

وتقول كلماته: هعود نفسى على بُعدَك منستغناش.. حقيقى خسرت من وقتى وعمرى بلاش
و جه التوقيت اروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش.. حاجات في حياتى عديتها ومبحسبهاش
بشوفك فيها زى خيال وحد مجاش.. وبتمنى اكون اقوى ومتتعبناش
ملاك ده كلام يبان للناس.. حقيقَتك باينه ف عيونى
أكمل ليه بأى أساس.. في غيرك ناس يحبونى

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو)

هايدي موسى عن غناء «أنشودة حتشبسوت» في افتتاح طريق الكباش: شعور لا يوصف بالفخر والهيبة (فيديو)

أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو)

أستاذ آثار يشيد بـ«نادر العباسي»: يعمل على المقطوعات منذ أغسطس الماضي (فيديو)

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

مدير آثار معبد الأقصر: إنجاز مشروع تطوير طريق الكباش بأياد مصرية.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو

المشرف الفني لحفل طريق الكباش يكشف سر اختيار الديكورات.. فيديو