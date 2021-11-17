أحمد سعد يعيش قصة حب عاطفية في كليب «منستغناش»

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يقدم الفنان أحمد سعد لون الغناء العاطفى الدرامى في فيديو كليب أغنيته الجديدة «منستغناش» والتى يكشف من خلالها حقيقة من يدعى أنه ملاك بلا أخطاء، ويصحح مفاهيم الحب والارتباط، واتخاذ القرار المناسب في حالة الغدر والخيانة بعد قصة حب طويلة.

الفنان أحمد سعد قام بتصوير كليب أغنية «منستغناش» بأحد المطاعم الشهيرة واستغرق تصوير الكليب يوما كاملا، ودارت فكرته في إطار بسيط وهو يعزف على آلة البيانو أثناء غنائه، وقام بأداء تمثيلى عبر به عنمعنى وكلمات الأغنية.

كليب «منستغناش» كلمات أمير العشماوى وألحان محمود أنور وتوزيع موسيقى محمد عاطف الحلو، ومن إخراج محمد البطيطى وهو من إنتاج محسن جابر وتم طرحه على اليوتيوب وعلى جميع المتاجر الإلكترونية، ومحطات الراديو وقريبا على شاشة قناة «مزيكا».

وتقول كلماته: هعود نفسى على بُعدَك منستغناش.. حقيقى خسرت من وقتى وعمرى بلاش

و جه التوقيت اروح لبعيد وصلنا لحل منفعناش.. حاجات في حياتى عديتها ومبحسبهاش

بشوفك فيها زى خيال وحد مجاش.. وبتمنى اكون اقوى ومتتعبناش

ملاك ده كلام يبان للناس.. حقيقَتك باينه ف عيونى

أكمل ليه بأى أساس.. في غيرك ناس يحبونى