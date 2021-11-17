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فرقة «جميلة والأبطال الآخرون» الفلسطينية في جولة لمدة 5 أيام بمصر

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فرقة «جميلة والأبطال الآخرون» الفلسطينية في جولة لمدة 5 أيام بمصر فرقة «جميلة والأبطال الآخرون» الفلسطينية في جولة لمدة 5 أيام بمصر

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أعلنت الفرقة الفلسطينية الألمانية «جميلة والأبطال الآخرون»، عن انطلاقها بجولة تستمر 5 أيام في مختلف أنحاء ، وذلك عقب طرح أحدث إصداراتها الغنائية بعنوان «أحلام بلا حدود».

تُعد هذه الجولة الأولى للفرقة بعد أزمة «كوفيد-19»، ما يجعلها لحظةً مميزةً ومرتقبة لدى أعضاء الفرقة ومعجبيها.

وافتتحت الفرقة جولتها المخصصة لأداء أغنية «أحلام بلا حدود» يوم 11 نوفمبر، تلاها عروض في مركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية ومدينتي نويبع والذهب.

وتشتهر الفرقة بموسيقاها المشوقة والحماسية، إذ تمزج بين الروك والهيب هوب مع الألحان القادمة من الشرق الأوسط وغرب أفريقيا.

كما تتضمن أغاني الفرقة رسالة سياسية قوية ومناهضة للعنصرية، وهو ما يتناغم مع جمهورها ويعكس تطلعاتهم.

وتختتم الفرقة المكوّنة من 5 أشخاص جولة أغنية «أحلام بلا حدود» بالمشاركة في مهرجان الجونة بعزفها خلال مهرجان رابطة للصحة.

فرقة جميلة والأبطال الآخرون
فرقة جميلة والأبطال الآخرون
فرقة جميلة والأبطال الآخرون

المصرى اليوم

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