الاتحاد السعودي للرياضة للجميع يعلن إقامة أول ماراثون كامل في المملكة

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‏ أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، وبدعم مباشر من وزارة الرياضة عن تنظيم أول سباق ماراثون كامل في السعودية ، يوم 5 مارس 2022 المقبل، وذلك تأكيداً لمكانة السعودية كواجهة رياضية دولية، وتعزيزاً لنمو الاقتصاد الرياضي والسياحي، وبشكل رئيسي في السعي إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم.

ويحظى القطاع الرياضي في السعودية بدعم لا محدود ومستمر من قبل الحكومة الرشيدة، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، قام الأمير خالد بن الوليد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالإعلان الرسمي عن تاريخ تنظيم ماراثون الرياض، في 5 مارس 2022، ضمن مناسبة تدشين خط البداية للماراثون، وذلك بحضور الدكتور رجاءالله السلمي مساعد وزر الرياضة للإعلام والتواصل، وأحمد باضريس الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، والدكتور حبيب الربيعان رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى، وعدد من كبار الشخصيات والضيوف ووسائل الإعلام.

ويشهد الماراثون حماس المحترفين والمحترفات لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله 42.2 كيلومتر بداية من جامعة الملك سعود، والذي سيأخذ كافة المشاركين في مسار يمر حول مدينة الرياض لفرصة استكشاف المعالم السياحية لعاصمة السعودية، وسيتم فتح باب التسجيل للماراثون في بداية شهر ديسمبر المقبل.

ويعتبر ماراثون الرياض 2022، أول ماراثون كامل احترافي في السعودية معتمد الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى، حيث يشمل أيضاً عدة سباقات مصممة بعناية لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين، وعليه فإنه تم تخصيص مسافة النصف ماراثون أي ما يعادل 21 كيلومتر لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، إضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.