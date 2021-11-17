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أسوان: 8 ملايين متر ³ مياه سقطت على المحافظة خلال موجة الأمطار الأخيرة

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أسوان: 8 ملايين متر ³ مياه سقطت على المحافظة خلال موجة الأمطار الأخيرة أسوان: 8 ملايين متر ³ مياه سقطت على المحافظة خلال موجة الأمطار الأخيرة

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أعلنت محافظة أسوان أن كميات المياه التي سقطت على مدن وقرى المحافظة خلال الأيام الماضية بلغت نحو 8 مليون م 3 من المياه، بزيادة 3 ملايين م 3 عن سيول 2010.

وتابع اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، قيام الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى برفع مخلفات الأشجار وأعمدة الإنارة من الشوارع الرئيسية والداخلية، بجانب شفط تجمعات المياه في هذه المواقع، وهو الذي يتوازى مع إستكمال أعمال التطوير والتجميل والرصف حيث جارى تنفيذ الجزيرة الوسطى بطريق كورنيش النيل بطول 4.5 كم، بالإضافة إلى إنهاء أعمال الردم والتسوية لمشروع إحلال وتجديد البنية التحتية لخطوط وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى بطريق السادات تمهيداً للبدء في أعمال الرصف ورفع الكفاءة.

وجرى إزالة عدد 2 حالة تعدى في المهد بمنطقة الصداقة الجديدة بمساحة 300 م2 حاول أصحابها إستغلال الظروف الحالية في الشروع بالتعديات. ووجه اللواء أشرف عطية بقيام رئيس مركز ومدينة أسوان بتكثيف أعمال النظافة العامة والعمل على تشغيل كافة المعدات والسيارات بكامل طاقتها لرفع تراكمات الأتربة الناتجة من سوء الأحوال الجوية، علاوة على رفع القمامة والمخلفات أولاً بأول من الصناديق والحاويات المنتشرة في الشوارع والمناطق السكنية لتحسين مستوى المعيشة وتسهيل الحركة المرورية.

وأكد المحافظ على عدم تأثر الحركة السياحية بما شهدته المحافظة من أحوال جوية غير عادية، وخاصة في ظل إنتظام عمل المزارات والمعالم السياحية والأثرية، وأيضاً توفير كافة المرافق والخدمات للفنادق الثابتة، مع إستمرار عمل الحركة النهرية للفنادق العائمة بين أسوان والأقصر.

المصرى اليوم

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