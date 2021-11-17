بايدن يطالب بمضاعفة الجهود لكشف أي «سلوك غير قانوني» من شركات النفط والغاز

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قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الأربعاء إن هناك أدلة متزايدة على سلوك يضر بمصالح المستهلكين تمارسه شركات النفط والغاز وطلب من لجنة التجارة الاتحادية بذل أقصى الجهود لكشف أي معلومات حول السلوك المخالف لقواعد التنافسية أو السلوك «غير القانوني» المحتمل في السوق.

كان بايدن طلب بالفعل في أغسطس آب من لجنة التجارة الاتحادية التحقيق في السلوك غير القانوني المحتمل وراء ارتفاع أسعار الغاز، لكنه قال إن هناك حاجة لمزيد من الإجراءات لأن الأسعار واصلت الارتفاع.

وقال بايدن في رسالة إلى لينا خان رئيسة لجنة التجارة الاتحادية اليوم الأربعاء «لا أقبل أن يدفع الأمريكيون الكادحون المزيد (من المال) مقابل الغاز بسبب سلوك غير قانوني محتمل أو مناهض لقواعد المنافسة.. وعليه فإنني أطلب من اللجنة أن تجري المزيد من التحقيقات في ما يحدث بأسواق النفط والغاز، وأن تفعِّل كل أدواتها في حالة الكشف عن أي مخالفات».