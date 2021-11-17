تفاصيل خطف رضيع على يد 3 سيدات في أوسيم

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استمعت جهات التحقيق في الجيزة، اليوم الأربعاء، لأقوال 3 سيدات متهمات باختطاف طفل رضيع من أمه في منطقة أوسيم.

وكانت ربة منزل، اتهمت سيدة بالتخطيط لخطف ابنها الرضيع، إذ أوهمتها بتقديم مساعدة مادية لها عبر إحدى الجمعيات الخيرية، وحين ذهبت والدة الطفل للجمعية فوجئت بسيدة أخرى تطلب منها حمل ابنها الرضيع وهربت بالطفل بمساعدة سيدة.

البداية، كانت بتلقي قسم شرطة أوسيم بلاغًا من سيدة بخطف طفلها الرضيع، وتمكن رجال المباحث ضبط 3 سيدات، ومواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.