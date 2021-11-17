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تيسيرات جديدة للمواطنين في شمال سيناء

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تيسيرات جديدة للمواطنين في شمال سيناء تيسيرات جديدة للمواطنين في شمال سيناء

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أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تنسيق المحافظة مع الجهات المعنية بتقديم تيسيرات جديدة للمواطنين، في مختلف مدن المحافظة، خاصة مدينة العريش، بعد استقرار الأحوال الأمنية.

وأشار المحافظ، في تصريحات الأربعاء، إلي أن من بين التيسيرات المقدمة فتح طريق يربط بين حيي الضاحية وأبي صقل بمدينة العريش، بعد إغلاقه لمدة 8 سنوات، بسبب الظروف التي تشهدها محافظة شمال سيناء.

ووجه المحافظ بقيام مجلس مدينة العريش برفع كفاءة الطريق وإزالة أكوام الرتش حول مختلف الطرق بحي الضاحية بالعريش، لعودة المنظر الحضاري للمدينة.

المصرى اليوم

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