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استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الأقصر

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استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الأقصر استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل في الأقصر

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أعلنت الرعاية الصحية بالاقصر، استمرار صرف الأجهزة التعويضية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، وذلك في إطار السعي والعمل الجاد للهيئة العامة للرعاية الصحية على توفير كافة الخدمات والاحتياجات الطبية للمنتفعين بخدمات المنظومة الجديدة.

وتشمل الأجهزة التعويضية 3 أنواع: أجهزة تعويضية يتم تسليمها مباشرة مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز، وكذلك أحذية وجباير ومساعدات للحركة يتم أخذ المقاسات لها ثم تسليمها بعد تجهيزها مباشرة، بجانب الأجهزة التعويضية الكبيرة الناتجة عن الحوادث أو البتر.

وناشدت الهيئة العامة للرعاية الصحية، بأنه في حالة وجود حالات خاصة تحتاج إلى أجهزة تعويضية يرجى التوجه إلى المركز أو الوحدة الصحية المسجل بها المنتفع_ في أقرب فرصة لعمل الإحالة اللازمة والعرض على الطبيب المختص لتحديد اللازم، وضم الحالة لقائمة الاحتياج للأجهزة التعويضية، وتحديد موعد الصرف المباشر أو أخذ المقاسات والذي يتم الإبلاغ به، عن طريق التواصل المباشر مع المنتفع تليفونيًا أو الإعلان عبر صفحة الفيسبوك الرسمية للهيئة.

المصرى اليوم

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