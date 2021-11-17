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واصلت قوافل صندوق تحيا مصر لليوم الثاني على التوالي توصيل المواد الغذائية والأمتعة والأغطية على متضرري السيول بقرى محافظة أسوان .

وشملت عملية التوزيع اليوم ،الأربعاء، قرى ابريم ومركز نصر النوبة وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الصندوق لمعاونة أجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات.

ووصلت صباح أمس الثلاثاء قوافل الصندوق محملة بنحو 24 طنا من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الألبان، و5 أطنان معلبات، و5 أطنان خضروات، بالإضافة إلى 10 أطنان من الدواجن واللحوم.

كما تضمنت أيضا سيارات محملة بـالأمتعة تشمل 2000 مرتبة اسفنجية، و2000 سجادة، و2000 بطانية، و2000 لحاف، بالإضافة إلى 110 سرير، للمشاركة في إغاثة الأسر التي انهارت منازلهم جراء السيول، مشيرا إلى أن هذه القافلة تم إعدادها بالتعاون مع شركاء الصندوق من الشركات المصرية ومنها النساجون الشرقيون، وتاكي، ورنين، ودومتي، والدقهلية للدواجن، فضلا عن التنسيق والشراكة مع مؤسسة الأورمان ومؤسسة أشرقت ومؤسسة خير بلدنا وجمعية أم القرى بأسوان، لضمان سرعة الوصول للأسر المتضررة من السيول وتوزيع محتويات القافلة.

وتم تحديد 14 نقطة لعملية التوزيع هي: أبوالريش قبلي وبحري، وخور عواضة، الشبيكة، سلوا قبلي، وإبريم، والشلال، وغرب أسوان، الاعقاب، السيل الريفي، الحكروب، الجزيرة، كيما، جزيرة هيصا، والكوبانية، سيتم التحرك إليها من خلال سيارات نقل صغيرة محملة بمحتويات القافلة لبدء توزيع المستلزمات العاجلة للمواطنين، لصعوبة وصول الحاويات الكبيرة للمناطق المنكوبة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التي تعرضت لها البلاد في عامي 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان