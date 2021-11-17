أخبار عاجلة

الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة -
إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا -
«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية» -
«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي -
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي -
عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة» -
ضبط 6.5 طن مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية -
بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية -
الصحة العالمية: نحتاج عدة أسابيع لمعرفة تأثير متحور كورونا الجديد وتفاعل اللقاحات معه -
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لليوم الثاني.. قوافل «تحيا » توزع مواد الإعاشة والأمتعة على متضريي السيول في أسوان

Print
لليوم الثاني.. قوافل «تحيا مصر» توزع مواد الإعاشة والأمتعة على متضريي السيول في أسوان لليوم الثاني.. قوافل «تحيا » توزع مواد الإعاشة والأمتعة على متضريي السيول في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت قوافل صندوق تحيا لليوم الثاني على التوالي توصيل المواد الغذائية والأمتعة والأغطية على متضرري السيول بقرى محافظة أسوان .

وشملت عملية التوزيع اليوم ،الأربعاء، قرى ابريم ومركز نصر النوبة وذلك في إطار الجهود التي يقوم بها الصندوق لمعاونة أجهزة الدولة وقت الكوارث والأزمات.

ووصلت صباح أمس الثلاثاء قوافل الصندوق محملة بنحو 24 طنا من المواد الغذائية الجافة، و5 أطنان من الألبان، و5 أطنان معلبات، و5 أطنان خضروات، بالإضافة إلى 10 أطنان من الدواجن واللحوم.

كما تضمنت أيضا سيارات محملة بـالأمتعة تشمل 2000 مرتبة اسفنجية، و2000 سجادة، و2000 بطانية، و2000 لحاف، بالإضافة إلى 110 سرير، للمشاركة في إغاثة الأسر التي انهارت منازلهم جراء السيول، مشيرا إلى أن هذه القافلة تم إعدادها بالتعاون مع شركاء الصندوق من الشركات المصرية ومنها النساجون الشرقيون، وتاكي، ورنين، ودومتي، والدقهلية للدواجن، فضلا عن التنسيق والشراكة مع مؤسسة الأورمان ومؤسسة أشرقت ومؤسسة خير بلدنا وجمعية أم القرى بأسوان، لضمان سرعة الوصول للأسر المتضررة من السيول وتوزيع محتويات القافلة.

وتم تحديد 14 نقطة لعملية التوزيع هي: أبوالريش قبلي وبحري، وخور عواضة، الشبيكة، سلوا قبلي، وإبريم، والشلال، وغرب أسوان، الاعقاب، السيل الريفي، الحكروب، الجزيرة، كيما، جزيرة هيصا، والكوبانية، سيتم التحرك إليها من خلال سيارات نقل صغيرة محملة بمحتويات القافلة لبدء توزيع المستلزمات العاجلة للمواطنين، لصعوبة وصول الحاويات الكبيرة للمناطق المنكوبة.

يذكر أن صندوق تحيا مصر نفذ العديد من جهود الإغاثة من خلال محور مواجهة الكوارث والأزمات لاسيما خلال السيول التي تعرضت لها البلاد في عامي 2016 و2020 بالإضافة إلى جهود دعم أجهزة الدولة في مواجهة جائحة كورونا.

لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان
لليوم الثاني ..قوافل صندوق تحيا مصر توزع مواد الإعاشة والأمتعة بالقرى المتضررة من السيول في أسوان

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بعد مشاركته بحفل طريق الكباش.. السفير الكوري يعين نفسه سفيرًا فخريًا للثقافة المصرية ببلاده

بعد مشاركته بحفل طريق الكباش.. السفير الكوري يعين نفسه سفيرًا فخريًا للثقافة المصرية ببلاده

محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر

محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير

مصر تعيد إحياء "طريق الكباش" الأثري بمدينة الأقصر باحتفال كبير

مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج

مصرع شاب أسفل عجرت سيارة بالمرج