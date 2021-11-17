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حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم

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حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم حالة مطرية تبدأ الجمعة والأرصاد تعلن تفاصيل الرصد العائم
أعلن المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة مطرية تبدأ الجمعة وتستمر حتى الاثنين المقبل، حيث تشمل المناطق التي يتوقع أن تتأثر بالحالة مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية، وقد تمتد إلى المناطق الشمالية والشرقية والرياض والقصيم.

وفيما يخص انخفاض درجات الحرارة، توقع المركز تأثر بعض المناطق بانخفاض كبير في درجات الحرارة.

من جانب آخر، أعلن المتحدث الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني عن وصول أولى محطات الرصد البحري العائمة ضمن مشروع "محطات الرصد البحري والمحطات الاسلكية". وأضاف: "قريبا سيكتمل المشروع ونسعد بتدشينه ضمن الخطوات التطويرة الكبيرة لقطاع الأرصاد".


الوطن السعودية

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