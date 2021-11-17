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ينبع.. 67 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

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في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها

ينبع.. 67 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

أدى أكثر من 67 ألف طالب وطالبة بمدارس تعليم ينبع، اليوم الأربعاء، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الحالي 1443هـ، في يومها الأول في جميع المدارس الحكومية والأهلية بالمحافظة والقطاعات التعليمية التابعة لها.

وانطلقت اليوم الاختبارات "حضوريًا" لطلاب وطالبات المرحلة المتوسطة والثانوية لمن استكملوا التحصين بجرعتين ممن أعمارهم ١٢ عامًا فأكثر، مع الأخذ بكافة الاحترازات الصحية، فيما تم تنفيذ الاختبارات "عن بُعد" من خلال المنصات التعليمية للمرحلة الابتدائية ولطلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية ممن لم يتمكنوا من الحصول على اللقاح لأسباب صحية، أو لعدم إتمامهم لسن ١٢ عامًا.

وزار مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي، عددًا من مدارس المحافظة، بدأها بثانوية ابن حيان، اطمأن خلالها على سير الاختبارات في يومها الأول، مشيدًا بجهود إدارات المدارس وتعاملهم مع الاختبارات بكل احترافية، وتوفير البيئة الصحية الآمنة للطلبة، ومثمنًا دور الأسر في تهيئة المناخ الملائم والظروف المناسبة التي هيأت لأبنائهم أداء الاختبارات على أكمل وجه.

وذكر مدير التعليم أن الإدارة اتخذت جميع الترتيبات اللازمة التي من شأنها تيسير أداء الاختبارات بسهولة ويسر، وفق المعايير الواردة في الدليل التنظيمي للاختبارات ومتابعة وحل جميع المشكلات الميدانية والتقنية التي قد تواجه أي مدرسة خلال تأدية الطلبة للاختبار.

من جانبها اطمأنت المساعدة للشؤون التعليمية أديبة الفايدي، على سير الاختبارات في عدد من المدارس، وتابعت أعمال اللجان والتصحيح والرصد، مشيرة إلى أن إدارة التعليم أكملت استعداداتها منذ وقت مبكر من خلال تشكيل لجان مختصة لمتابعة سير الاختبارات وخطة زيارة المدارس ميدانيًا لجميع مشرفي ومشرفات الإدارة بكل مكاتب التعليم وأقسامها وتخصصاتها، ومتابعة عملية الرصد على نظام نور والرفع بتقارير يومية، ومعالجة ما قد يطرأ من عوائق أو إشكالات ميدانية أو تقنية من خلال اللجنة التقنية المكونة للدعم الفني والتدخل السريع.

ينبع.. 67 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

ينبع.. 67 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات الفصل الدراسي الأول

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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