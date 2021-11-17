فتح باب القبول ببرنامج الدبلوم في كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

اعتبارًا من 16 إلى 25/ 1443/4 على موقع المؤسسة
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أن التخصصات المتاحة في الكلية هي "قسم التقنية الإلكترونية – قسم تقنية الحاسب – قسم تقنية الاتصالات"، مشيرًا إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط التالي:
أعلنت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة عن فتح باب القبول والتسجيل لدرجة الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثاني من العام التدريبي الجاري 1443هـ، اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 1443/4/16هـ وحتى 25 / 4/ 1443هـ للطلاب الراغبين والحاصلين على الثانوية العامة المسار العلمي والمعاهد الصناعية.
وأوضح عميد الكلية المهندس خالد بن مسفر الغامدي، أن التخصصات المتاحة في الكلية هي "قسم التقنية الإلكترونية – قسم تقنية الحاسب – قسم تقنية الاتصالات"، مشيرًا إلى أن القبول سيكون موحدًا لجميع المتقدمين على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بوابة القبول الموحد على الرابط التالي:
https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate
وأشار إلى أن المقبولين سيتلقون ترشيحهم للقبول عبر رسائل نصية SMS تصلهم من موقع البوابة الموحدة للقبول والتسجيل.