لعبة التزحلق العملاقة بـ"البوليفارد" تُدخل موسم الرياض موسوعة غينيس

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الأطول في العالم وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات وذلك للمرة الثانية

سجّل موسم الرياض 2021 أرقامًا قياسيةً جديدة، من خلال لعبة الزحليقة العملاقة المسجلة في موسوعة غينيس، كأطول زحليقة في العالم وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات، وذلك للمرة الثانية منذ إطلاق الموسم في عام 2019.

وتعد لعبة الزحليقة العملاقة إحدى أبرز فعاليات "بوليفارد رياض سيتي"، وتقع في منطقة "أفالانش"، وهي واحدة من 10 فعاليات في المنطقة، وسجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بشهادتين، الأولى بوصفها أطول زحليقة في العالم، والثانية أنها أكثر زحليقة في عدد المسارات.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يبلغ عدد مساراتها 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة وأخرى متعرجة ومموَّجة.

ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى لعبة الزحليقة العملاقة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/#، ويسمح بتجربة اللعبة للكبار والصغار، على ألا يقل طول الشخص عن 110 سم، وذلك لدواعي السلامة والحرص على حماية الزوار، وعند الدخول إلى اللعبة، يتلقى الزوار بعض التعليمات التي تضمن سلامتهم، ومن ذلك الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، ولبس أحذية مناسبة.