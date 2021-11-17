أخبار عاجلة

الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة -
إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا -
«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية» -
«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي -
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي -
عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة» -
ضبط 6.5 طن مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية -
بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية -
الصحة العالمية: نحتاج عدة أسابيع لمعرفة تأثير متحور كورونا الجديد وتفاعل اللقاحات معه -
وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول المعامل المركزية بمعهد بحوث الإلكترونيات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

لعبة التزحلق العملاقة بـ"البوليفارد" تُدخل موسم الرياض موسوعة غينيس

Print
الأطول في العالم وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات وذلك للمرة الثانية

لعبة التزحلق العملاقة بـ

سجّل موسم الرياض 2021 أرقامًا قياسيةً جديدة، من خلال لعبة الزحليقة العملاقة المسجلة في موسوعة غينيس، كأطول زحليقة في العالم وأكثر لعبة من نوعها بعدد المسارات، وذلك للمرة الثانية منذ إطلاق الموسم في عام 2019.

وتعد لعبة الزحليقة العملاقة إحدى أبرز فعاليات "بوليفارد رياض سيتي"، وتقع في منطقة "أفالانش"، وهي واحدة من 10 فعاليات في المنطقة، وسجلت في موسوعة غينيس للأرقام القياسية بشهادتين، الأولى بوصفها أطول زحليقة في العالم، والثانية أنها أكثر زحليقة في عدد المسارات.

ويصل ارتفاع الزحليقة العملاقة عند أعلى نقطة إلى 22.136م، ويقدر طولها بنحو 117م، وعرضها 56.5م، في حين يبلغ عدد مساراتها 24 مسارًا، وتتنوع المسارات بحسب تصميمها، فمنها مسارات مستقيمة وأخرى متعرجة ومموَّجة.

ويمكن حجز تذاكر الدخول إلى لعبة الزحليقة العملاقة عبر الرابط: https://riyadhseason.sa/#، ويسمح بتجربة اللعبة للكبار والصغار، على ألا يقل طول الشخص عن 110 سم، وذلك لدواعي السلامة والحرص على حماية الزوار، وعند الدخول إلى اللعبة، يتلقى الزوار بعض التعليمات التي تضمن سلامتهم، ومن ذلك الحفاظ على مسافة لا تقل عن مترين بين كل شخص وآخر، ولبس أحذية مناسبة.

لعبة التزحلق العملاقة بـ

لعبة التزحلق العملاقة بـ

لعبة التزحلق العملاقة بـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار