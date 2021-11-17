أمطار وشبورة مائية على هذه المناطق.. تفاصيل طقس الخميس ودرجات الحرارة

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانا يوضح توقعات حالة الطقس غدًا الخميس الموافق 18 نوفمبر 2021 على مدن ومحافظات الجمهورية.

حالة الطقس نهارًا:

طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

طقس حار على جنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلًا:

طقس لطيف في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

الظواهر الجوية:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

وننشر بعض درجات الحرارة المتوقعة غدًا الخميس: القاهرة العظمى 25 والصغرى 17، الإسكندرية العظمى 24، الصغرى 18، مطروح العظمى 22 والصغرى 18، المنيا العظمى 25 والصغرى 16، سوهاج العظمى 27 والصغرى 17، أسوان العظمى 31 والصغرى 19.