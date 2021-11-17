محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» (صور)

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أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية لعدد من قرى مركز كفر سعد لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بالمركز، حيث رافقها خلالها م. نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير«الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة» والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى شركات المرافق.

واستهلت محافظ دمياط الجولة بزيارة قرية تفتيش ثان تابعت خلالها الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات الحكومية وذلك على مساحة ٦٠٠ م٢، والعمليات الجارية بمشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية وذلك لإقامة مبنى إدارى على مساحة ١٨٠ م وملعب، كما تابعت أيضاً ما يجرى تنفيذه بمشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة في هذا الخصوص وذلك على مساحة ٥٤٦ م٢.

كما تفقدت محافظ دمياط أعمال إنشاء بيارة للصرف الصحى لخدمة قرية الفؤادية وكذلك عمليات مد شبكات الغاز والتى من المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام، كما اطلعت على موقف تنفيذ مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والتى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد قرية المحمدية، تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي هنالك، حيث تم الانتهاء من تلك الأعمال بطول ٥.٤٠٠ كم، وجارى العمل بإمتداد يصل إلى ٦٠٠م، وقامت أيضاً بالمرور على مركز شباب المحمدية للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بخطة تطويره طبقاً للمواصفات الخاصة بالمنشآت الرياضية، وزارت «المحافظ» قرية كفر سليمان حيث اطلعت على المعدلات التنفيذية لمشروع إنشاء مجمع خدمات حكومية الجارى إنشاؤه على مساحة ٨٠٠ متر مربع، وأيضاً إنشاء مركز شباب بالقرية وملعب، كما أصدرت تعليماتها إلى رؤساء شركات المرافق بالإسراع في الخطوات التنفيذية لشبكات المرافق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك للبدء في أعمال الكهرباء ورصف الطرق، لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق بتغطية القرى بكافة الخدمات وتطوير الريف المصري.