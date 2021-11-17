أخبار عاجلة

إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية -
محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر -
«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا -
«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ -
«المحامين»: قافلة طبية مجانية بفرعية جنوب الدقهلية اليوم -
«الوزراء» ينفي إصدار «الأوقاف» منشورا يلزم المصلين بدفع فواتير كهرباء المساجد -
عازفة الهارب أميرة حامد تعرب عن فخرها للمشاركة في احتفالية طريق الكباش -
ضبط 6 أطنان كبده فاسدة -
التحفظ على المتهم بقتل تاجر خردة في مشاجرة بالشرقية -
سقوط هارب من 5 ملايين جنيه غرامات في حدائق القبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» (صور)

Print
محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» (صور) محافظ دمياط تتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة» (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم، جولة تفقدية لعدد من قرى مركز كفر سعد لمتابعة الموقف التنفيذى للمشروعات الجارية بالمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير ٢٨ قرية بالمركز، حيث رافقها خلالها م. نهاد فاروق مساعد رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز المركزى للتعمير«الجهة المُنفذة لمشروعات المبادرة» والدكتور عثمان شعلان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر سعد وممثلى شركات المرافق.

واستهلت محافظ دمياط الجولة بزيارة قرية تفتيش ثان تابعت خلالها الأعمال الإنشائية لمجمع الخدمات الحكومية وذلك على مساحة ٦٠٠ م٢، والعمليات الجارية بمشروع إحلال وتجديد مركز شباب القرية وذلك لإقامة مبنى إدارى على مساحة ١٨٠ م وملعب، كما تابعت أيضاً ما يجرى تنفيذه بمشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية وبيطرية متكامل وفقاً للمواصفات والمعايير المقررة في هذا الخصوص وذلك على مساحة ٥٤٦ م٢.

كما تفقدت محافظ دمياط أعمال إنشاء بيارة للصرف الصحى لخدمة قرية الفؤادية وكذلك عمليات مد شبكات الغاز والتى من المقرر الانتهاء منها خلال عشرة أيام، كما اطلعت على موقف تنفيذ مد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى والتى نفذتها شركة مياه الشرب والصرف الصحى وتم الانتهاء منها بنسبة ١٠٠٪.

وواصلت المحافظ جولتها بتفقد قرية المحمدية، تابعت خلالها الأعمال الجارية بمشروع مد وتدعيم خطوط الصرف الصحي هنالك، حيث تم الانتهاء من تلك الأعمال بطول ٥.٤٠٠ كم، وجارى العمل بإمتداد يصل إلى ٦٠٠م، وقامت أيضاً بالمرور على مركز شباب المحمدية للوقوف على معدلات التنفيذ الخاصة بخطة تطويره طبقاً للمواصفات الخاصة بالمنشآت الرياضية، وزارت «المحافظ» قرية كفر سليمان حيث اطلعت على المعدلات التنفيذية لمشروع إنشاء مجمع خدمات حكومية الجارى إنشاؤه على مساحة ٨٠٠ متر مربع، وأيضاً إنشاء مركز شباب بالقرية وملعب، كما أصدرت تعليماتها إلى رؤساء شركات المرافق بالإسراع في الخطوات التنفيذية لشبكات المرافق والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، وذلك للبدء في أعمال الكهرباء ورصف الطرق، لتنفيذ محاور هذا المشروع القومى العملاق بتغطية القرى بكافة الخدمات وتطوير الريف المصري.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة

الصندوق السيادي يوقع اتفاقية شراكة لتقديم أفضل الخدمات التعليمية للأسر متوسطة

إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا

إيطاليا تبدأ أول ديسمبر تطبيق اجراءات مشددة لمكافحة الموجة الرابعة من كورونا

«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية»

«خطة النواب» تناقش الإذن لوزير المالية بضمان الشركة «القابضة للصناعات المعدنية»

«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي

«أسوأ متغير».. الصحة العالمية تجتمع لتقييم خطورة متحور كورونا الأفريقي