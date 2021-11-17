مخلفات البناء والهدم تشل الحركة المرورية في الشوارع المرصوفة بالغردقة (صور)

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أغلقت مخلفات البناء والهدم عددا من الشوارع المرصوفة والمضاءة حديثا بمدينة الغردقة، وتوقف الحركة المرورية بعد قيام عدد من المواطنين وشركات المقاولات بإلقاء مخلفات البناء والهدم على جانبي عدد من الطرق المرصوفة، حتى وصل الأمر خلال الأيام الماضية إلى إعاقة حركة السير.

وأصدرت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحر الأحمر تعليمات مشددة للإدارة العامة للبيئة بتطبيق العقوبات الواردة بقانون البيئة، والتى تندرج بين العقوبات المالية وتصل إلى الحبس، حفاظاً على صحة المواطنين وحماية البيئة من التلوث وللحفاظ على المظهر الجمالى للمحافظة ويسئ للمدينة السياحية أمام زائريها.

وجرى التشديد على سرعة رفع جميع المخلفات من على جانبي الطريق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية المخالف، مع ضرورة سحب تراخيص السيارات المخالفة والتي تقوم بالقاء المخلفات بالمكان الغير مخصص مع الغرامة والايقاف.

وبالرغم من قيام مسؤولي مدينة الغردقة بتوفير مكان مخصص لإلقاء مخلفات رتش المباني بالطريق الدائري الأوسط بدون رسوم وبالمجان وفرض غرامات فورية إلا أن هذة الظاهرة مستمرة.

ورصدت «المصري اليوم» وجود شوارع مرصوفة ومضاءة ومخططة أغلقتها مخالفات البناء والهدم بشكل كامل وتوقفت عليها الحركة المرورية.

وشدد مسؤولو البحر الأحمر على تطبيق العقوبات التي ينص عليها قانون البيئة ولا بد ان تكون رادعة ولابد من تطبيقها بكل حزم،وأن قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994، والمعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2009 قد حظر في مادته 37 إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، وأن إلقاء مخلفات أعمال الهدم أو البناء أو الحفر في الطريق العام أو الميادين والأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء هذه المخلفات يعاقب عليها بقانون النظافة العامة وذلك بالحبس وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كذلك فإن عقوبة إلقاء حمولة الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة تعرض مرتكبها إلى الحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حال تكرار المخالفة تضاعف العقوبة، ويجب على المخالف إزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها.