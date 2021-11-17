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الجزائر تؤكد استعدادها لتلبية الطلب الإضافي على الغاز في أوروبا

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الجزائر تؤكد استعدادها لتلبية الطلب الإضافي على الغاز في أوروبا الجزائر تؤكد استعدادها لتلبية الطلب الإضافي على الغاز في أوروبا

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أكد وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب، أن الجزائر مستعدة لتلبية أي طلب إضافي على الغاز الطبيعي المسال من عملائها الأوروبيين، ويأتي في ظل ارتفاع الطلب على الغاز في أوروبا.

وجاء ذلك بحسب ما نقلته الإذاعة الجزائرية اليوم الأربعاء، وقال عرقاب: «نحن أوفياء عن طريق (سوناطراك) بكل تعهداتنا التعاقدية وكذلك الطلبات الإضافية بالنسبة لزبائننا».

وأضاف، الوزير الجزائري أن شركة الطاقة الوطنية تطور حقولها وأعمالها وتزيد من إنتاجها.

وفي شهر أكتوبر الماضي، أفاد الوزير بأن الجزائر تدرس مع زبائنها وسائل «التأقلم مع التغييرات التي تشهدها سوق الغاز، وأشار إلى أن التباحث مع الزبائن يتم من خلال المؤسسة الوطنية للمحروقات»سوناطراك«.

وتأتي التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق الأوروبية لعدة أشهر ارتفاعا في الغاز في ظل تراجع المعروض وزيادة الطلب على الوقود الأزرق.

المصرى اليوم

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