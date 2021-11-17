اعتماد التشكيلات الرسمية والموازنات التقديرية لشعب اللغات والبرامج الجديدة بجامعة بني سويف

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أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم، اعتماد التشكيلات الرسمية والموازنات التقديرية الواردة من الكليات لشعب اللغات والبرامج الجديدة للعام الأكاديمي الجاري بعد مراجعتها واعتمادها من مجالس الكليات.

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة العليا لشعب اللغات والبرامج الجديدة، بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب اللغات والبرامج الجديدة ومحمد سليم أمين عام الجامعة، والمستشار المالي وأعضاء اللجنة.

ووجه رئيس الجامعة خلال الاجتماع، بتنظيم ورش عمل لمنسقي شعب اللغات والبرامج والفريق الإداري المعاون لهم على مستوى كافة الكليات، حول كيفية إعداد الموازنات التقديرية بصورة دقيقة طبقا للوائح والقوانين المنظمة، وكيفية استخدامها والاستفادة منها في تنفيذ الخطط الاستراتيجية، بالإضافة إلى كيفية استخدام الموازنات كأداة فعالة في الرقابة بما يحقق الشفافية وضمان الاستخدام الأمثل للمال العام.

من جانبه، أكد محمد سليم الامين العام للجامعة، أن جامعة بني سويف تعد من الجامعات المتميزة في مجال البرامج الجديدة حيث شهدت تطور ملحوظ خلال الثلاث سنوات السابقة بمعدل زيادة وصل إلى 24 برنامج جديد، حيث كانت 13 برنامج فقط خلال عام 2018، وأصبحت خلال العام الجاري نحو 37 برنامج وشعبة لغات.