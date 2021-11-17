إعلام: لوكاشينكو وميركل يتفقان على الدخول في مفاوضات بشأن حل أزمة الهجرة

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أفادت وسائل إعلام مقربة من الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، بأن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو بحث هاتفيا مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إجراء مفاوضات بين المسؤولين في بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة.

وأعلنت قناة تليجرام «بول بيرفوفو» المقربة من الدائرة الإعلامية بالرئاسة البيلاروسية «بحث رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، وتوصلا إلى تفاهم بشأن إجراءات حل للمشاكل القائمة».

وأشارت القناة إلى إن لوكاشينكو وميركل بحثا الوضع على الحدود وتوصلا إلى تفاهم محدد بشأن الإجراءات المستقبلية لحل المسائل الراهنة. واتفقا على رفع المشكلة ككل إلى مستوى بيلاروس والاتحاد الأوروبي، في حين سيدخل مسؤولون معنيون يتم تحديدهم من كلا الجانبين في مفاوضات لحل المشاكل القائمة«.

وأكدت القناة أنه في نفس السياق سيتم حل مسألة رغبة اللاجئين في الدخول إلى ألمانيا.