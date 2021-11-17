أخبار عاجلة

إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية -
محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر -
«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا -
«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ -
«المحامين»: قافلة طبية مجانية بفرعية جنوب الدقهلية اليوم -
«الوزراء» ينفي إصدار «الأوقاف» منشورا يلزم المصلين بدفع فواتير كهرباء المساجد -
عازفة الهارب أميرة حامد تعرب عن فخرها للمشاركة في احتفالية طريق الكباش -
ضبط 6 أطنان كبده فاسدة -
التحفظ على المتهم بقتل تاجر خردة في مشاجرة بالشرقية -
سقوط هارب من 5 ملايين جنيه غرامات في حدائق القبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إعلام: لوكاشينكو وميركل يتفقان على الدخول في مفاوضات بشأن حل أزمة الهجرة

Print
إعلام: لوكاشينكو وميركل يتفقان على الدخول في مفاوضات بشأن حل أزمة الهجرة إعلام: لوكاشينكو وميركل يتفقان على الدخول في مفاوضات بشأن حل أزمة الهجرة

اشترك لتصلك أهم الأخبار


أفادت وسائل إعلام مقربة من الخدمة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، بأن رئيس البلاد ألكسندر لوكاشينكو بحث هاتفيا مع القائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على إجراء مفاوضات بين المسؤولين في بيلاروسيا والاتحاد الأوروبي لحل أزمة الهجرة.

وأعلنت قناة تليجرام «بول بيرفوفو» المقربة من الدائرة الإعلامية بالرئاسة البيلاروسية «بحث رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، والقائمة بأعمال المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي، أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروس والاتحاد الأوروبي، وتوصلا إلى تفاهم بشأن إجراءات حل للمشاكل القائمة».

وأشارت القناة إلى إن لوكاشينكو وميركل بحثا الوضع على الحدود وتوصلا إلى تفاهم محدد بشأن الإجراءات المستقبلية لحل المسائل الراهنة. واتفقا على رفع المشكلة ككل إلى مستوى بيلاروس والاتحاد الأوروبي، في حين سيدخل مسؤولون معنيون يتم تحديدهم من كلا الجانبين في مفاوضات لحل المشاكل القائمة«.

وأكدت القناة أنه في نفس السياق سيتم حل مسألة رغبة اللاجئين في الدخول إلى ألمانيا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي

إسرائيل تكتشف 3 إصابات بمتحور فيروس كورونا الأفريقي

عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة»

عضو البيطريين: القطاع البيطري يحتاج تعيين 15 ألف عضو بالتزامن مع «حياة كريمة»

ضبط 6.5 طن مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

ضبط 6.5 طن مكرونة مجهولة المصدر في حملة تموينية بالشرقية

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية

بعد ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.. بريطانيا تمنع دخول المسافرين من 6 دول إفريقية