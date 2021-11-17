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عبد الله خروبة: مسابقة إبداع ساهمت في تحقيق حلمي وشكرًا للرئيس

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عبد الله خروبة: مسابقة إبداع ساهمت في تحقيق حلمي وشكرًا للرئيس السيسي عبد الله خروبة: مسابقة إبداع ساهمت في تحقيق حلمي وشكرًا للرئيس

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قال عبدالله خروبة، أحد الشباب الفائزين بمسابقة إبداع التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح ، إن المسابقة ساعدت في تحقيق حلمه وهدفه معربًا عن سعادته فوز لوحته بالمركز الرابع في الرسم واستعداده للمشاركة في الدورة المقبلة التي ستنظمها الوزارة.

ووجه الشاب الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي ووزارة الشباب والرياضة قائلًا: «كنت فقدت الأمل ولولا مسابقة إبداع مكنشي حد عرف عني حاجة ولا عن موهبتي».

وأكد الشاب أن لوحته التي فازت في المسابقة هي لوحة فنية تروى معاناة مرض «الفصام» والتي تسجد معاناة هذا المرض اللين حيث تنقسم الشخصية إلى شخصيتين عكس بعضهما البعض، معربًا عن سعادته بإشادة اللجنة بلوحته الفنية.

وتابع: «اللوحة تجسد هذا المرض عن طريق استخدام فن تجريدي تكعيبي ،فأخذت هذه اللوحة النمط الرومانسي ،فقد انقسمت إلى قسمين ،توضح فيها مراحل العمر والحب لدي كل من الذكر والأنثى.

وشارك الشاب في مسابقة إبداع التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتين الأولى عام ٢٠١٦ وحصل على المركز الخامس في المسابقة،

المصرى اليوم

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