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"مستشفى ظلم العام" يواصل حملاته التوعوية بلقاح الأنفلونزا الموسمية

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ضمن حملة وزارة الصحة تحت شعار "اللحظة اللي ما تتمناها"

واصل مستشفى ظلم العام حملته التي أطلقها منذ أيام للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية ضمن الحملة التي أطلقتها وزارة الصحة تحت شعار "اللحظة اللي ماتتمناها".

شملت الحملة جوانب توعوية بأهمية اللقاح، وخدمة تقديم اللقاح للراغبين بالحصول عليه، من زوار المستشفى، إضافة لحملات ميدانية في الأماكن العامة والأسواق.

وتستهدف الحملة الفئات الأكثر تأثراً بها مثل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والمصابين بنقص المناعة والحوامل والعاملين بالقطاع الصحي، وكذلك عامة أفراد المجتمع.

وأكد مستشفى ظلم العام في رسائل توعوية عبر شاشاته الإعلانية، على أن اللقاح آمن وفعال وأن الوقاية من الإنفلونزا تكمن في أخذ اللقاح، وتجنب الأماكن المزدحمة، وغسل اليدين جيدًا، وتجنب ملامسة العينين والفم مباشرة، واستخدام المناديل عند العطاس أو السعال، والحرص على نظافة المكان.

ودعا مستشفى ظلم الراغبين بالحصول على اللقاح مراجعة العيادات الخارجية وقسم الطوارئ.

وتهدف الحملة التي أطلقتها الصحة إلى خفض معدل المصابين، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالإنفلونزا الموسمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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