محافظ شمال سيناء: الزراعة تأتي في مقدمة محاور التنمية على أرض المحافظة

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أكد اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اهتمام الدولة بمختلف محاور التنمية على أرض سيناء، وخاصة التنمية الزراعية، حيث أنها تأتى في مقدمة محاور التنمية على أرض المحافظة.

وقال المحافظ، خلال استقباله وفد نقابة الزراعيين برئاسة السيد على خليفة، نقيب الزراعيين، في مكتبه بديوان عام المحافظة، خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، ان محور التنمية الزراعية هو محور مفتوح ويسير في أكثر من اتجاه منها التجمعات التنموية المتكاملة، حيث أنها متكاملة المرافق والخدمات من مياه وطرق وبها منازل مجهزة ومزودة بأحدث المرافق والخدمات، ويتم توزيعها على المنتفعين بواقع منزل على مساحة 175 مترا مربعا ومساحة 5 أفدنة زراعية لكل منتفع .

وأشار المحافظ إلى أن مركز بحوث الصحراء أقام 3 مراكز«مركزين في شمال سيناء ومركز في جنوب سيناء» لتدريب المزارعين على الزراعة واختيار أجود أنواع المحاصيل الصالحة على مياه الآبار ودرجة الملوحة.

وأضاف المحافظ أن محور التنمية الزراعية يتكون من 3 محاور رئيسية باجمالى نحو مليون فدانا من الأراضى الزراعية الجديدة التي تضاف إلى مساحة الأراضى الزراعيةالموجودة داخل المحافظة، منها محور أراضى ترعة السلام على مساحة 400 ألف فدانا تم توزيع نسبة 50 % منها على أهالى سيناء والتصرف في الباقى لأبناء المحافظات الأخرى، محور الأراضى المستهدف زراعتها على المياه المنقولة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ومساحتها 450 ألف فدانا وجارى استكمال البنية الأساسية لها، والمحور الثالث ويضم مساحات الأراضى المقرر زراعتها ضمن التجمعات المتكاملة.

من جانبه أكد السيد على خليفة، نقيب الزراعيين، على إصرار الرئيس السيسي بالتوسع في إنشاء المشروعات التنموية الزراعية في شمال ووسط سيناء من خلال نقل مياه مصرف بحر البقر اليها.

وأضاف نقيب الزراعيين، أن زيارة وفد نقابة الزراعيين إلى محافظة شمال سيناء تستمر على مدار يومين، حيث تتضمن عقد لاجتماع الدوري للنقابة العامة، واجتماع اعضاء النقابة العامة بالنقابة الفرعية، وزراعة 150 شتلة أشجار مثمرة في مدارس مدينة العريش ضمن المبادرة الرئاسية «أتحضر للأخضر».

ووجه نقيب الزراعين الشكر إلى محافظ شمال سيناء على جهوده التنموية على أرض المحافظة في شتي القطاعات، وخاصة القطاع الزراعي، والذي يشهد طفرة تنموية كبيرة.