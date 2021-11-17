هل السيارات الكهربائية تحمي البيئة من التلوث نهائيًا؟ (تفاصيل)

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التحول المستقبلي إلى السيارات الكهربائية، هل يكفي للحفاظ على البيئة؟، ذلك التساؤل الذي طُرح الأيام الماضية في مؤتمر الأمم المتحدة للتغيير المناخي 2021، والذي انتهى في الـ12 من نوفمبر الجاري.

وأشارت صحيفة «ذي جارديان» البريطانية إلى أن الإتجاه المستقبلي نحو المركبات الكهربائية لها تأثير كبير في الحفاظ على السماء والبيئة من التلوث والتخفيف من حجم الانبعاثات.

لكن أوضحت أنه تم طرح تساؤل جديد بمؤتمر المناخ وهو «ماذا لو تخلينا للتو عن السيارات؟»، ولفتت الصحيفة إلى أن السيارات تسبب التلوث البيئي بنسب أقل من سيارات ذات محركات الوقود الاحتراقي.

وسلطت الضوء على أن السيارات الكهربائية تطلق جسيمات صغيرة لا ترى بالعين المجردة، تحمل اسم «PM2.5» ومنها الأمونيا والكربون والرصاص والسلفيت والنيتريت.

وتسبب أضرار صحية مثل حكة وأحمرار للعين والجلد وضيق التنفس، وفي حالة تعرضت لها لفترات زمنية طويلة قد تكون لها آثار خطيرة مثل أمراض السرطان وأمراض الرئة المزمنة وأمراض القلب والدم.

ووفقًا لاحصائية منظمة الصحة العالمية فأن تقدير الوفيات المبكرة وصل إلى 4.2 مليون حالة في العالم عام 2016 بفعل هذه الملوثات الهوائية.

وتسجل الصحيفة سعي مؤتمر المناخ بالتقليل من عدد السيارات حتى الكهربائية لأنها تجد أن تلك الطريقة بإمكانها التقليل من حجم التلوث بشكل واقعي.

وكشف «كوب 26» رغباته وأحلامه نحو كوكب خال من الملوثات، والتي تتلخص في عبارة ذكرتها الصحيفة: «نحن بحاجة إلى عدد أقل من المركبات على طرقنا تمامًا، وليس مجرد مركبات أنظف».