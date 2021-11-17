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6 نصائح لقيادة آمنة في المطر

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6 نصائح لقيادة آمنة في المطر 6 نصائح لقيادة آمنة في المطر

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مع اقتراب فصل الشتاء وهطول الأمطار تصبح القيادة أكثر صعوبة، كما تزداد الحوادث، نظراً لتشويش قطرات المطر الرؤية وانخفاض ثبات السيارة على الأرض المبللة، لذلك نوضح بعض النصائح للقيادة الأمنة خلال المطر.

1.ابقي في حالة تأهب

حافظ على تركيزك خاصةً عند الممرات والانعطافات، مع مراعاة النقاط العمياء، والسيارات القادمة باتجاهك وبالقرب منك، بالإضافة إلى توقع خطأ الغير.

2.تشغيل المصابيح الأمامية

قم بتشغيل الضوء الأمامي للمزيد من الرؤية الواضحة خلال سقوط قطرات المطر، إذ يساعد الضوء في رؤيتك للطريق بوضوح، وفقاً لـ statefarm

3.تشغيل المساحات الزجاجية

مع اقتراب الشتاء يتوجب عليك إجراء المساحات الزجاجية إلى صيانة، لتشغيلها أثناء سقوط المطر، لمنع تراكم على الزجاج الأمامي.

4.احذر الانزلاق المائي

عند تراكم الماء على الطريق تفقد الإطارات قوة الثبات على الأرض، ما يتسبب في انزلاق سيارتك بشكل لا يمكن السيطرة عليه.

كما تزيد الإطارات المتأكلة من تفاقم هذه المشكلة، لذلك قم بفحص الإطارات الخاصة بسيارتك بانتظام، خاصةً مع اقتراب الشتاء.

5.خفف السرعة

خفف سرعتك، بمجرد أن يبدأ هطول الأمطار، فابدأ برفع قدمك عن دواسة الوقود للسماح للسيارة بالإبطاء تدريجياً، لا تحرك عجلة القيادة بسرعة، وإلا يمكن أن تنقلب سيارتك.

6.احذر الفرامل

أحد الأسباب الرئيسية لتصادم السيارات أثناء المطر هو أن السائقين يضغطون على الفرامل بقوة، ما يتسبب في انزلاق السيارة للأمام الطريق المبتل، لذلك اضغط على الفرامل برفق وبشكل مبكر، حتى تنبه السائق الذي يقف خلفك أنك تتباطأ.

المصرى اليوم

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