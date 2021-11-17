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رئيس الوزراء الأرميني : نعرض على أذربيجان توقيع اتفاق سلام

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رئيس الوزراء الأرميني : نعرض على أذربيجان توقيع اتفاق سلام رئيس الوزراء الأرميني : نعرض على أذربيجان توقيع اتفاق سلام

أعلن رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، أن بلاده تعرض على أذربيجان توقيع اتفاق سلام بين الطرفين المتناحرين منذ أكثر من 30 عاما.

وقال باشينيان، في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء في البرلمان: «عرضنا ولا نزال نعرض على أذربيجان إبرام اتفاق سلام وأكدنا أن كل هدف أنشطة مجموعة مينسك لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا يتمثل في توقيع اتفاق سلام».

وأشار إلى أن هذه المسألة تم طرحها في جميع المفاوضات، مبينا: «الغرض من العملية التفاوضية هو إبرام اتفاق سلام. من الغريب بالنسبة إلى أن أذربيجان تقول إنها تعرض ذلك على أرمينيا ولا تتلقى ردا. هذه ليست مبادرة من أذربيجان».

ولفت رئيس الوزراء الأرميني إلى أن هذا الأمر يتطلب تنسيق الوثيقة المناسبة والقيام بعمل كبير.

ويسود توتر حاد العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا يستمر منذ أواخر الحقبة السوفييتية حينما اندلع بين الجانبين أزمة حول إقليم قره باغ الذي كان يدخل في حينه ضمن الجمهورية الأذربيجانية السوفييتية.

المصرى اليوم

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