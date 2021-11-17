استمرار جهود إزالة تداعيات السيول في أسوان

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كثفت اسوان جهودها المبذولة لسرعة إزالة أثار تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً وإستكملت إدارة الأمراض المتوطنة بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، وبقيادة الدكتورة مروة محمود تنفيذ حملاتها لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمنازل والمدارس والمبانى الخدمية في المناطق التي شهدت هطول السيول.

وأكدت الدكتورة مروة محمود بأنه تم سحب عينات عشوائية من جميع الأعمار السنية للمواطنين والأهالى بالمناطق المستهدفة وذلك لفحصها والإطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الملاريا وغيرها من الأمراض المتوطنة، مشيرة بأن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الموضوعة للمكافحة الحشرية بالمناطق المتضررة ولا سيما المناطق الجبلية والقريبة من مخرات السيول.