أخبار عاجلة

إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية -
محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر -
«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا -
«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ -
«المحامين»: قافلة طبية مجانية بفرعية جنوب الدقهلية اليوم -
«الوزراء» ينفي إصدار «الأوقاف» منشورا يلزم المصلين بدفع فواتير كهرباء المساجد -
عازفة الهارب أميرة حامد تعرب عن فخرها للمشاركة في احتفالية طريق الكباش -
ضبط 6 أطنان كبده فاسدة -
التحفظ على المتهم بقتل تاجر خردة في مشاجرة بالشرقية -
سقوط هارب من 5 ملايين جنيه غرامات في حدائق القبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

استمرار جهود إزالة تداعيات السيول في أسوان

Print
استمرار جهود إزالة تداعيات السيول في أسوان استمرار جهود إزالة تداعيات السيول في أسوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت اسوان جهودها المبذولة لسرعة إزالة أثار تداعيات السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً وإستكملت إدارة الأمراض المتوطنة بإشراف من الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، وبقيادة الدكتورة مروة محمود تنفيذ حملاتها لمكافحة الحشرات الضارة بالشوارع والمنازل والمدارس والمبانى الخدمية في المناطق التي شهدت هطول السيول.

وأكدت الدكتورة مروة محمود بأنه تم سحب عينات عشوائية من جميع الأعمار السنية للمواطنين والأهالى بالمناطق المستهدفة وذلك لفحصها والإطمئنان على صحتهم وسلامتهم من الملاريا وغيرها من الأمراض المتوطنة، مشيرة بأن ذلك يأتى ضمن الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة الموضوعة للمكافحة الحشرية بالمناطق المتضررة ولا سيما المناطق الجبلية والقريبة من مخرات السيول.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية

إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية

محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر

محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر

«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا

«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا

«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ

«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ