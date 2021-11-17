مدير إدارة العريش تشهد الجمعية العمومية لمجلس الأمناء والآباء والمعلمين

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انعقدت مساء اليوم في مقر مدرسة أحمد عرابى الابتدائية بالعريش الجمعية العمومية لمجلس أمناء وآباء ومعلمين ادارة العريش التعليمية، وذلك بناء على الدعوة الموجهة من محمود الكاشف رئيس مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادارة العريش التعليمية، وبحضور منى أبوالمعاطى مدير ادارة العريش التعليمية بصفتها المدير التنفيذى للمجلس وغزوة القصاص موجه أول التربية الاجتماعية وأمين سر المجلس وفاروق قطامش نائب رئيس المجلس وأعضاء الجمعية العمومية .

شمل اللقاء عرض محضر الاجتماع السابق والتصديق عليه، عرض ومناقشة تقرير المجلس عن أعماله عن العام الماضى، عرض ومناقشة تقرير المراقب المالى عن العام الماضى، مناقشة الحساب الختامى للمجلس عن العام الماضى.. كما تم انتخاب الأعضاء لممثليهم، وذلك بدلا من الذين انتهت عضويتهم .

وأعلن محمود الكاشف عن تشكيل مجلس الأمناء والآباء والمعلمين بادارة العريش التعليمية برئاسة: منى أبوالمعاطى مدير عام الادارة التعليمية كمدير تنفيذى.. إلى جانب كل من محمود أسعد الكاشف.. رئيسا للمجلس ،فاروق عيد قطامش.. نائبا للرئيس ،وبعضوية كل من: عبدالعزيز عبدالبارى السيد، الدكتور على حسن العبد، ابراهيم سرور، فاطمة نصار محمد، عمر مسلم حسان، عبدالمنعم رفاعى سليمان، أحمد فايق حسن، محمود أحمد عبدالمقصود، عادل محمد الزناتى، وسام حمدى سعد، وغزوة فهمى القصاص .

ومن جهة أخرى.. تم تشكيل لجان المجلس، ومنها: لجنة دعم الأنشطة برئاسة: وسام حمدى سعد وعضوية: محمد سليم، فيصل أبوهاشم، عصام التلوانى.. ولجنة فض المنازعات برئاسة: عبدالمنعم رفاعى سليمان، وعضوية كل من: عبدالعزيز كرم وجمال البنديرى.. ولجنة المشاركة المجتمعية برئاسة: فاطمة نصار محمد، وعضوية كل من: مها عايش وأشرف الشوربجى.. ولجنة الصيانة والانشاءات برئاسة: المهندس أحمد فايق محسن، وعضوية كل من: الدكتور على حسن العبد، منصور الشريف، ووائل سليم.. ولجنة دعم العملية التعليمية برئاسة: ابراهيم سرور، وعضوية كل من: ياسر شوقى، خضر أبوالفتوح، والدكتور على حسن العبد.