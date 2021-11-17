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وزيرة الثقافة تتفقد معرض حابي الحياة لحسين نوح بالأوبرا

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وزيرة الثقافة تتفقد معرض حابي الحياة لحسين نوح بالأوبرا وزيرة الثقافة تتفقد معرض حابي الحياة لحسين نوح بالأوبرا

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تفقدت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة معرض الفنان حسين نوح والذى يحمل عنوان حابي الحياة بقاعة صاح طاهر بدار الاوبرا

اشادت عبدالدايم بموضوع المعرض والذى يتناول قيمة النيل في حياة على مر العصور من خلال حابى اله النيل عند الفراعنة، وقالت ان الاعمال الفنية تعكس معانى الخير والنماء في تكوينات جديدة ومبتكرة، ووجهت التهنئة للفنان حسين نوح مثمنة فكرة المعرض التي تعبر عن ارتباط النيل بالحياة في مصر.

يستمر المعرض حتى الأحد ٢١ نوفمبر الجارى وخلاله يعود الفنان حسين نوح ليخوض مغامرة فنية يتمرد فيها عن المعتاد والمألوف حيث يختار حابي إله النيل لدي قدماء المصريين موضوعا ليؤكد اهمية نهر النيل باعتباره شريان الحياة.

يذكر أن الفنان حسين نوح تخرج من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، اقام عددا كبيرا من المعارض في مصر والخارج، كما شارك في معارض مع كبار الفنانين، عمل منتجا ومخرجا لأعمال غنائية ودرامية كما طرق مجال الأدب وكتب روايتين ومسرحية ويقيم صالونا ثقافيا يرتاده كبار المثقفين.

المصرى اليوم

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