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بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات.. الغردقة تعلن تفاصيل بطولة «Iron Man»

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بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات.. الغردقة تعلن تفاصيل بطولة «Iron Man» بمشاركة 3 آلاف متسابق من مختلف القارات.. الغردقة تعلن تفاصيل بطولة «Iron Man»

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أعلنت محافظة البحر الأحمر، الأربعاء، تفاصيل استضافة فعاليات بطولة «الرجل الحديدي» العالمية، والتي تقام بسهل حشيش بالغردقة في الفترة من 17-19 نوفمبر الجاري، بمشاركة نحو 3 آلاف متسابق من مختلف الجنسيات، وهي بطولة مؤهلة إلى بطولة العالم بنيوزيلاندا.

وتعد البطولة واحدة من أقوى البطولات العالمية في مجال رياضات السباحة والدراجات والركض، وتقام البطولة في 3 منافسات؛ هي السباحة، والجرى، والدراجات؛ وتبلغ مسافة المنافسات 113 كيلو متراً في السباحة لمسافة 1.9 كم والدرّاجات الهوائية 90 كم والجرى 21.1 كم على امتداد الشاطئ.

وتأتي البطولة العالمية «IRONMAN» في نسختها الأولى ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر للألعاب الترفيهية، لتنفرد مدينة الغردقة بإقامة النسخة الأولى لها على أرض مصر، كأحد أساليب الجذب السياحي للبحر الأحمر.

المصرى اليوم

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