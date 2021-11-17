أخبار عاجلة

إزالة 145 حالة تعدي ضمن المرحلة الثالثة للموجة 18 بالشرقية -
محافظ الجيزة: مهرجان التمور بالواحات البحرية يلقي الضوء على صناعتها في مصر -
«تصحيح المفاهيم ونظرة المجتمع لعمال النظافة» في ندوة بالمنيا -
«المعلمين»: ولي أمر يتعدى بالضرب على مدير مدرسة بقنا والنقابة تتابع البلاغ -
«المحامين»: قافلة طبية مجانية بفرعية جنوب الدقهلية اليوم -
«الوزراء» ينفي إصدار «الأوقاف» منشورا يلزم المصلين بدفع فواتير كهرباء المساجد -
عازفة الهارب أميرة حامد تعرب عن فخرها للمشاركة في احتفالية طريق الكباش -
ضبط 6 أطنان كبده فاسدة -
التحفظ على المتهم بقتل تاجر خردة في مشاجرة بالشرقية -
سقوط هارب من 5 ملايين جنيه غرامات في حدائق القبة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل بيوم التسامح العالمي

Print
لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم والمجتمعات الإنسانية

جناح المملكة في

احتفل جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، باليوم العالمي للتسامح، من خلال تنظيمه لفعاليات في ساحته الخارجية، تهدف لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم والمجتمعات الإنسانية.

وسلّط الجناح الضوء على دور المملكة في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وإرساء معايير السلام بين المجتمعات، وأهم المبادرات التي تقوم بها لتعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات، إضافةً إلى دورها في توفير الدعم الإنساني للدول والمجتمعات الأخرى، بوصفها واحدة من أكبر 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية؛ حيث تشمل المساعدات النقدية والعينية وتقدم عبر منح إنسانية وخيرية، وقروض ميسرة لتشجيع التنمية.

يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح الذي أقرته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، في سياق حرص الجناح على المشاركة في جميع الفعاليات والأيام العالمية التي يتم الاحتفال بها في معرض "إكسبو 2020 دبي".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

على وقع انهيار الليرة.. محال التجزئة التركية تحدد كمية شراء المنتجات.. والغلاء يتصاعد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

الهلال يهدي البطولة الآسيوية لخادم الحرمين الشريفين ولولي العهد

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

برلمانيون أمريكيون: يجب الرد بقوة على انتهاكات الحوثي ضد موظفي السفارة بصنعاء

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار

"مضيمات الوضح" في المنقيات يُسجِّل أكبر رقم في المزايدة للحصول على اسم الشعار