جناح المملكة في "إكسبو 2020 دبي" يحتفل بيوم التسامح العالمي

★ ★ ★ ★ ★

لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم والمجتمعات الإنسانية

احتفل جناح المملكة المشارك في معرض "إكسبو 2020 دبي"، باليوم العالمي للتسامح، من خلال تنظيمه لفعاليات في ساحته الخارجية، تهدف لنشر ثقافة التسامح والسلام بين شعوب العالم والمجتمعات الإنسانية.

وسلّط الجناح الضوء على دور المملكة في نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وإرساء معايير السلام بين المجتمعات، وأهم المبادرات التي تقوم بها لتعزيز التفاهم المتبادل بين الثقافات، إضافةً إلى دورها في توفير الدعم الإنساني للدول والمجتمعات الأخرى، بوصفها واحدة من أكبر 10 دول في العالم تقديماً للمساعدات الإنسانية؛ حيث تشمل المساعدات النقدية والعينية وتقدم عبر منح إنسانية وخيرية، وقروض ميسرة لتشجيع التنمية.

يأتي الاحتفاء باليوم العالمي للتسامح الذي أقرته الأمم المتحدة في 16 نوفمبر من كل عام، في سياق حرص الجناح على المشاركة في جميع الفعاليات والأيام العالمية التي يتم الاحتفال بها في معرض "إكسبو 2020 دبي".