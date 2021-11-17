الرياض تحتضن أول ماراثون كامل دولي.. بتنظيم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع

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بدعم مباشر من وزارة الرياضة

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبدعم مباشر من وزارة الرياضة، اليوم الأربعاء، عن إقامة أول سباق ماراثون كامل في المملكة العربية السعودية في الخامس من شهر مارس 2022، وذلك تأكيدًا لمكانة المملكة العربية السعودية كواجهة رياضية دولية، وتعزيزًا لنمو الاقتصاد الرياضي والسياحي في المملكة وبشكل رئيسي في السعي إلى تشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية بشكل منتظم؛ حيث يحظى القطاع الرياضي في المملكة بدعم لا محدود ومستمر من قبل الحكومة الرشيدة، وذلك بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، بما يتواكب مع خطط وأهداف رؤية المملكة 2030.

وتحت رعاية وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، قام رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد بن طلال آل سعود بالإعلان الرسمي عن تاريخ إقامة ماراثون الرياض في 5 مارس 2022 ضمن مناسبة تدشين خط البداية للماراثون، وذلك بحضور مساعد وزير الرياضة للإعلام والتواصل الدكتور رجاءالله السلمي، وأحمد باضريس الرئيس التنفيذي لبرنامج جودة الحياة، ورئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى الدكتور حبيب الربيعان، وعدد من كبار الشخصيات والضيوف ووسائل الإعلام.

يشهد الماراثون حماس المحترفين والمحترفات لمواجهة تحدي المسار البالغ طوله 42.2 كيلومترًا بداية من جامعة الملك سعود، والذي سيأخذ كافة المشاركين في مسار يمر حول مدينة الرياض لفرصة استكشاف المعالم السياحية لعاصمة المملكة. هذا وسيتم فتح باب التسجيل للماراثون في نهاية شهر نوفمبر؛ حيث يمكن للمشاركين وعشاق رياضة الجري حول المملكة والعالم. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني الخاص بماراثون الرياض: " www.riyadhmarathon.org ".

الجدير بالذكر أن ماراثون الرياض 2022 يعتبر أول ماراثون كامل احترافي في المملكة معتمد من الاتحاد الآسيوي لألعاب القوى؛ حيث يشمل أيضًا عدة سباقات مصممة بعناية لتلائم كافة أفراد المجتمع بمختلف القدرات ومستويات اللياقة البدنية من كلا الجنسين. وعليه فإنه تم تخصيص مسافة النصف ماراثون، أي ما يعادل 21 كيلومترًا لمحبي رياضة الجري، وسباق بمسافة 10 كيلومترات لمن هم من سن 17 وفوق، بالإضافة إلى سباق بمسافة 4 كيلومترات للمبتدئين والأطفال من جميع أفراد المجتمع.

وبهذه المناسبة قال الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية في تصريح صحفي: "نسعد اليوم بإعلان إطلاق ماراثون الرياض 2022 الذي يعد امتداداً للدعم المتواصل الذي يحظى به القطاع الرياضي من قيادتنا الرشيدة، والذي أثمر - ولله الحمد – عن استضافة المملكة للعديد من الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية؛ ما يؤكد مكانتها كواحدة من الوجهات الرياضية الرائدة في العالم".

وأضاف: "إن إقامة هذا الماراثون الدولي جاءت تحقيقاً لأهداف برنامج جودة الحياة أحد برامج ومبادرات "رؤية المملكة 2030"، وتحفيزاً لكافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، والعيش بأسلوب حياة صحية؛ لذا فنحن نسعد بالترحيب بالجميع ومن مختلف أنحاء العالم في عاصمتنا الحبيبة الرياض للمشاركة في هذا الماراثون، والتي نفخر أيضًا بتقديمها بجميع مناطقها كأماكن جذب رياضية وسياحية للزوار من داخل وخارج المملكة".

هذا وقد أقيمت النسخة الأولى من سباق نصف ماراثون الرياض في فبراير من عام 2018 بتنظيم من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي للرياضة للجميع، الذي شارك فيه أكثر من 11,000 مشارك وعدد من المحترفين والمحترفات؛ حيث كان متاحًا لجميع الأعمار من المواطنين والمقيمين وبمختلف القدرات الجسدية، مع استلام الفائزين بالمراكز المتقدمة لجوائز مالية.