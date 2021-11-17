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فرنسا تعلن دراسة إعادة فرض العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا

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فرنسا تعلن دراسة إعادة فرض العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا فرنسا تعلن دراسة إعادة فرض العمل عن بعد بسبب جائحة كورونا

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أعلنت الفرنسية أنها تدرس إعادة فرض العمل عن بعد، لمحاولة احتواء الموجة الخامسة من جائحة المستجد، لكنها تعتبر فكرة فرض إغلاق جديد «غير متناسبة».

وأشار وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، في مقابلة مع موقع «20 دقيقة» اليوم الأربعاء، إلى أنه على الرغم من تسارع انتشار الفيروس «ليس لدينا موجة في المستشفيات بفضل التطعيم»، مضيفا أنه في هذا السياق يشكّل العمل عن بعد «جزءا من الإجراءات التي يمكننا تطبيقها إذا لزم الأمر».

ولفت إلى أنه «في ظل الظروف الحالية (…) سيكون تطبيق الإغلاق أمرا غير متناسب».

المصرى اليوم

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