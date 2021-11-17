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في اليوم الأول.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية بمتابعة إدارات التعليم

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في اليوم الأول.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية بمتابعة إدارات التعليم في اليوم الأول.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية بمتابعة إدارات التعليم
وسط التزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية

في اليوم الأول.. 6 ملايين طالب يؤدون الاختبارات التحريرية بمتابعة إدارات التعليم

بدأ اليوم أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في مناطق ومحافظات المملكة أداء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول حضوريًا للمرحلتين المتوسطة والثانوية، بعد انقطاع قرابة عامين بسبب جائحة كورونا، وعن بُعد لطلاب المرحلة الابتدائية من خلال "مدرستي".

وشهدت الاختبارات التحريرية الحضورية للمرحلتين المتوسطة والثانوية في يومها الأول؛ تحقيق مبدأ السلامة والتباعد بين الطلبة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكلات الصحية المعمول بها وفق ما نصت عليه وزارة الصحة و"وقاية"؛ حيث تمت مراعاة الكثافة الطلابية داخل المدارس، وذلك باستخدام جميع المرافق المتاحة لتأدية الاختبارات.

وتتابع وزارة التعليم تقارير الاختبارات الأولية الصادرة عن إدارات التعليم؛ لضمان سير الاختبارات وفق ما هو مخطط له؛ حيث أكملت الإدارات التعليمية الاستعدادات اللازمة، والتهيئة المناسبة لانطلاقة ناجحة للاختبارات في جميع مدارس البنين والبنات، كما سترصد النتائج في نظام "نور" وإصدار إشعارات نتائج الطلاب والطالبات لجميع المراحل في موعد أقصاه يوم الخميس 20 ربيع الثاني.

يذكر أن إدارات التعليم شكّلت لجانًا إشرافية لتنظيم أعمال الاختبارات، والتأكيد على المشرفين والموجهين ومديري المدارس بتكثيف العمل ضمن منظومة تعليمية واحدة خلال فترة أداء الاختبارات حضوريًا في المدارس، وذلك من خلال الإشراف على سير الاختبارات، وتقديم الدعم النفسي للطلبة، ومساعدتهم في تجاوز أي تحديات قد تواجههم أثناء أداء الاختبارات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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