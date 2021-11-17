جامعة بني سويف تكرم الحاصلين على شهادات دولية في التعليم الجامعي والبحث العلمي

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كرم الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، الأربعاء، نخبة من العلماء الحاصلين على شهادات دولية في إنشاء البرامج والكليات متعددة التخصصات «البينية» في مجالات التعليم الجامعي والبحث العلمي، بالتعاون مع بيوت خبرة أجنبية وبنك المعرفي المصري.

شمل التكريم الدكتور ممتاز حجاب المنسق العام للشعب والبرامج الجديدة، والدكتورة سما الدق مدير مكتب التصنيف الدولي والتنمية المستدامة، والدكتورة دعاء أحمد حمدي الأستاذ المساعد بكلية الطب البشري ومنسق برنامج النظام التكاملي في الطب والجراحة، والدكتور هبة محمود عبود الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة ومنسق برنامج الصيدلة الإكلينيكية.

وأوضح حسن أن الجامعة تسير بخطي سريعة نحو التوسع في إنشاء البرامج متعددة التخصصات، وذلك طبقا لتوجه الدولة المصرية نحو نشر فكر البرامج البينية من خلال إعداد باحثين في أسس البحث متعدد التخصصات لمعالجة المشاكل المجتمعية والبيئية المعقدة بما يحقق أهداف ورؤية مصر 2030، فضلاً عن تطوير استراتيجيات التصميم وزيادة تأثير الخبرة البحثية من خلال المشروعات البحثية المشتركة بين باحثين مختلفين للتعامل مع المشكلات المركبة.