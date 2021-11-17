رئيس جامعة بني سويف: 500 منحة لتدريب الموظفين علي دورات الميكروسوفت

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أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، تقديم 500 منحة لتدريب الموظفين على دورات الميكروسوفت، ومنحهم شهادات معتمدة لدعم وتطوير أداء الجهاز الاداري بالجامعة .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي بحضور الدكتورة فاطمة حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عمرو عبدالعزيز مدير وحدة إدارة المشروعات، والدكتور كريم كمال منسق عام التحول الرقمي، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، وأعضاء مجلس الإدارة.

واستهل الاجتماع جلسته بتقديم وجه التهنئة لرئيس الجامعة بمناسبة صدور القرار الجمهوري بالتجديد لفترة ثانية متمنين له دوام التوفيق والتقدم، ثم ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات منها الموافقة على تزويد الكليات الموجودة خارج الحرم الخارجي غرب النيل بكابلات فايبر لزيادة سرعة الانترنت. كما تم تقديم عرض حول الوضع الحالي داخل مبني الاختبارات الالكترونية بمجمع التعليم الصناعي.