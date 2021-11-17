بعد غلقه 8 سنوات.. التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش

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تابعت وزارة التنمية المحلية، قيام مجلس مدينة العريش بحضور العميد ماجد محمد أحمد، رئيس المجلس، بفتح محور أبوصقل الضاحيه بعد غلقه لمدة ٨ سنوات، لتعود الحياه لطبيعتها بالمنطقة.

وقال بيان صحفي، الأربعاء، إنه تم فتح الطريق بمعدات مجلس مدينة العريش، وإشراف الإدارة الهندسيه، وجاري رفع المخلفات وأكوام الرمل والنيوجرسي من الطريق، وفتح وربط طريق أبوصقل الضاحيه.

وأكد رئيس المدينة، أن فتح الطريق جاء بناء على موافقة اللواء أركان حرب الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء، والقيادات الأمنية بالمحافظة، في إطار رفع مستوى شوارع مدينه العريش بمنطقه خدمات الضاحيه وأبوصقل، حيث تم فتح الطريق الواصل بين الضاحيه وأبوصقل مرورا بأحد الفنادق الهامة، وبذلك تعود الحياه إلى سابقها.

من جانبهم رحب الأهالي بهذا القرار الذي يعيد الحياة إلى طبيعتها بالمنطقة، ويسهل الحركة المرورية بها.

التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش بعد غلقه ٨ سنوات

التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش بعد غلقه ٨ سنوات

التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش بعد غلقه ٨ سنوات

التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش بعد غلقه ٨ سنوات

التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش بعد غلقه ٨ سنوات

التنمية المحلية تتابع فتح طريق محور «أبوصقل الضاحيه» بالعريش بعد غلقه ٨ سنوات